Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, l'oro di Lollobrigida nei 3000m di pattinaggio di velocità sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Argento a Franzoni e bronzo a Paris nella discesa a Bormio. Sui Giochi l'ombra dei sabotaggi: due ordigni e cavi dell'Alta velocità danneggiati, treni in tilt. Scontri a Milano: antagonisti contro la polizia, 7 fermati. Referendum sulla giustizia, non cambia la data della consultazione popolare
- Alta velocità in tilt, tre ordigni e cavi danneggiati: indaga l'Antiterrorismo, ipotesi sabotaggi. Il ministro dell'Interno Salvini: "Vogliono il male dell'Italia". Il presidente americano Trump: "Sorpreso per i fischi a JD Vance durante la cerimonia d'apertura". Scontri al corteo anti-Olimpiadi a Milano, pietre contro gli agenti. Referendum sulla giustizia, niente slittamento: confermata la data della consultazione. Shock nell'Astigiano: giovane di 17 anni viene uccisa e gettata nel canale, confessa l'amico 20enne
- Olimpiadi, sabotaggi e scontri: ordigno rudimentale trovato sui binari della Bologna-Padova e cavi tranciati sull'Alta velocità per Venezia, traffico ferroviario va in tilt. Gli inquirenti: "Pista anarchica, volevano colpire i Giochi". Migliaia in corteo a Milano contro il vicepresidente americano JD Vance e l'Ice, cariche delle forze dell'ordine e fermi. Referendum sulla giustizia, la data non cambia. Il Colle firma il decreto ma invita a "rispettare la Cassazione e le sue decisioni". Asti, 17enne uccisa per un rifiuto: confessa un 20enne
- Mamma che Oro: sorpresa Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi, che a 35 anni batte il record nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa olimpica di Bormio. Nizza Monferrato (Asti), un 20enne confessa l'omicidio della giovane di 17 anni ritrovata in un canale: "Rifiutato, l'ho uccisa". Referendum sulla giustizia, la data non cambia: si terrà il 22 e 23 marzo con il nuovo quesito. Ma il presidente della Repubblica Mattarella frena la premier Meloni e chiede più rispetto per i giudici
- Roma è d'oro: metallo più prezioso alla romana Lollobrigida nel pattinaggio. Nella discesa libera, argento a Franzoni e bronzo a Paris. Sui Giochi l'ombra dei sabotaggi: due ordigni e cavi dell'Alta velocità danneggiati, treni in tilt. Scontri a Milano: antagonisti contro le forze dell'ordine, sette fermati. Referendum sulla giustizia, la data non cambia: Cassazione nel mirino della destra, alt del Colle che invita al rispetto delle decisioni prese dalla Corte. Anguillara, l'addio a Federica: il bimbo in chiesa con una rosa bianca
- Mamma che Italia: Lollobrigida oro nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità sul ghiaccio. "Bellissimo vincere davanti al mio Tommi", dice l'atleta azzurra. Nella discesa di Bormio, un grande argento di Franzoni e il podio di Paris (bronzo) a 36 anni: "Non mi fermo". Napoli, che forza: Conte vince in 10 a Genova, Hojlund decide al 95' su un rigore contestato. Ira del Genoa. Inter contro il Sassuolo: in avanti ricompare la coppia formata da Thuram e Lautaro. Pari del Torino al 94' contro la Fiorentina: finisce 2-2
- Yildiz fino al 2030, rinnovo firmato con la Vecchia Signora. Kenan festeggia: "Fino alla fine". Obiettivo quarta stella: "Io amo la Juve, è la mia famiglia". L'ingaggio sale da 1,7 a 7 milioni. L'allenatore Spalletti: "Un giorno importante, fa capire a tutti la voglia del club". Napoli pazzesco, più forte di tutto: contro il Genoa segna McTominay, che poi s'infortuna; bis di Hojlund e Juan Jesus espulso; al 95' la vittoria su calcio di rigore. Inter, Lautaro insegue Bonimba: alle 18 sfida contro il Sassuolo
- Mamma che oro! Trionfo e record olimpico nel pattinaggio, Lollobrigida conquista l'oro e commuove con il piccolo Tommaso. Franzoni e Paris, medaglie da urlo nella discesa di Bormio: argento e bronzo. Calcio, Maripan al 94' salva il Torino e Baroni: l'incornata del difensore all'ultimo assalto rimanda la Fiorentina a -9 dai granata. Napoli, Hojlund e cuore: Genoa beffato al 95' su rigore (Cornet pesta Vergara). Juventus, Yildiz firma al 2030: rinnovo a 6 milioni l'anno, il turco rilancia le sue ambizioni bianconere
- Medaglie e canaglie: i due volti dei Giochi. Lollobrigida, trionfo record (per lei un oro) nei 3.000 metri pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Doppietta per gli uomini-jet: Franzoni e Paris sul podio (argento e bronzo) nella discesa olimpica di Bormio. Ma se, lato sportivo, l'esordio azzurro è da sogno, in piazza dopo Torino tocca a Milano. Bombe sui binari e sassaiole, torna la violenza anarchica: ferrovie ko, scontri al corteo e cori per Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi d'Italia
- Dalla meccanica ai trasporti, la crisi dell'industria spinge la cassa integrazione: l'anno scorso utilizzo cresciuto del 10%, via libera a mezzo miliardo di ore. Si contrae il ricorso alla cassa ordinaria. Mobilità elettrica, stop al progetto della Gigafactory italiana a Termoli: blocco anche in Germania. Fondi europei 2025, il mini dollaro dimezza i guadagni: un'analisi mostra che nell'anno boom delle Borse e di tenuta dei bond, i prodotti di investimento commercializzati in Europa hanno reso in media il 6%, oltre la metà in meno del 2024
- Il successo dei Giochi fa infuriare Le Président Macron, che ci prende in giro ma si ritrova da solo. "No Giochi", scontri con le forze dell'ordine e sabotaggi: cavi tranciati sulla linea ferroviaria dell'Alta velocità a Bologna, rete in tilt. Non solo: fiamme in una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro, panico e disagi. Tensioni alla manifestazione a Milano, sei fermati. Censurato Ghali? No, solo Cipollino: un errore invitare il cantante pro-Pal
- Referendum sulla giustizia, il governo conferma la data e il Colle firma: "500mila firme ignorate dalla presidente del Consiglio Meloni e dal capo dello Stato Mattarella", scrive il Fatto Quotidiano. La premier avallata dal Quirinale: cambia il quesito, ma non dà al "No" i 50-70 giorni previsti per legge. Il ministro della Giustizia Nordio: "Csm, giustizia domestica". Però l'azione disciplinare spetta a lui, che non appella mai i verdetti. Epstein, nella rete dell'ex finanziere la sinistra globale, da Clinton a Lang
- Referendum sulla giustizia, il governo ha paura: attacco ai giudici e data bloccata dopo la decisione della Cassazione di accettare il quesito dei 500mila. Bignami (Fdi) incolpa pm e Pd. La premier Meloni compulsa i sondaggi: farà campagna solo se sarà sicura di vincere. A Bologna sabotata l'Alta velocità, i pm lavorano alla pista anarchica contro le Olimpiadi. Ira del ministro dei Trasporti Salvini. Pace in Ucraina, la deadline degli Stati Uniti: "Entro giugno". E il presidente ucraino Zelensky rivela la linea dell'omologo americano Trump
- Le montagne russe: Vannacci - con il suo nuovo partito Futuro Nazionale - scuote il Centrodestra, due deputati lasciano la Lega. Riformisti dem contro la segretaria del Pd Schlein: "Spirare di radicalizzazione". Parla Scalise (Nm) per il "Sì" al referendum: "Carriere separate contro la gogna". Guerra in Ucraina, attentato contro un generale a Mosca: si tratta di Alekseyev, vicecapo dell'intelligence militare russa. Il Cremlino accusa Kyiv, ira del presidente Putin
- Contro la balla della vittoria russa: perdite record sul campo, conquiste a rilento, la Nato che si rafforza ai confini della Russia, influenza sparita, Kyiv che si europeizza. La difesa dell'Ucraina non è solo giusta, ma porta pure risultati. Le Olimpiadi di governo: la premier Meloni fa l'elegia dell'Europa con il vicepresidente americano JD Vance: "Non attaccate l'Ue". Pronte, intanto, le misure contro il caro bollette. E c'è il nodo Stellantis
- Giochi, scontri a Milano e sabotaggi sulle ferrovie. Danneggiate alcune tratte a Bologna e Pesaro, come accadde a Parigi 2024. La procura indaga per terrorismo. Alta tensione al corteo anti-Olimpiadi, idranti e lacrimogeni: sei fermati. Lato sportivo, Francesca Lollobrigida vince il primo oro per l'Italia nel pattinaggio di velocità su ghiaccio. Show d'apertura promosso, boato per il presidente della Repubblica Mattarella ma critiche sull'inno. Referendum sulla giustizia, data confermata e precisato il quesito
- Sindrome dell'Avana: da 67 anni è l'ossessione degli Stati Uniti, riportare Cuba nel "cortile di casa". Ora ci prova Trump con un blocco totale che sta mettendo alle corde la popolazione. Diaz-Canel annuncia riforme, senza tradire l'essenza socialista dell'isola. Referendum sulla giustizia, soltanto un ritocco: dopo l'ordinanza della Cassazione il governo corregge i quesiti ma conferma la data della consultazione popolare: si voterà il 22 e 23 marzo. Olimpiadi insostenibili, scontri e fermi a Milano