Maltempo, piogge in arrivo. Oggi allerta gialla in cinque regioni

Piogge e peggioramento metereologico in arrivo. La giornata di oggi, domenica 8 febbraio, sarà contrassegnata da un un graduale e via via più diffuso peggioramento del tempo, specie dal pomeriggio, al Centro-Sud e in Sardegna con piogge diffuse, localmente moderate e nevicate sugli Appennini mediamente sopra i 1300-1400 metri. Cielo coperto al Nord con piogge in Liguria e poi sul Piemonte sudoccidentale e pure in Emilia Romagna (deboli). L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia ha indotto la Protezione civile a diramare per la giornata di oggi, domenica, un'alllerta gialla per cinque regioni, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Calabria e Campania.