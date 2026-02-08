Offerte Sky
Maltempo, piogge in arrivo. Oggi allerta gialla in cinque regioni

Cronaca

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia ha indotto la Protezione civile a diramare per la giornata di oggi, domenica 8 febbraio, un'alllerta gialla in Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Calabria e Campania

ascolta articolo

Piogge e peggioramento metereologico in arrivo. La giornata di oggi, domenica 8 febbraio, sarà contrassegnata da un un graduale e via via più diffuso peggioramento del tempo, specie dal pomeriggio, al Centro-Sud e in Sardegna con piogge diffuse, localmente moderate e nevicate sugli Appennini mediamente sopra i 1300-1400 metri. Cielo coperto al Nord con piogge in Liguria e poi sul Piemonte sudoccidentale e pure in Emilia Romagna (deboli). L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia ha indotto la Protezione civile a diramare per la giornata di oggi, domenica, un'alllerta gialla per cinque regioni, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Calabria e Campania.

  • ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

  • ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante
    Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

  • ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro (AGI) Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Approfondimento

Meteo, maltempo e neve a bassa quota: ecco dove e quando

Le previsioni di lunedì 9 febbraio

  • Nord: Giornata in cui non si vedrà il sole, il cielo sarà coperto con precipitazioni sparse su tutte le regioni, moderate su Liguria di Levante ed Emilia. 

  • Centro: Giornata che vedrà un cielo in gran parte coperto e con precipitazioni a carattere irregolare possibili su gran parte delle regioni. 

  • Sud: La giornata trascorrerà con un tempo compromesso dalle piogge su gran parte delle regioni, pia' moderate su Sicilia, Calabria e Puglia.
FOTOGALLERY

©Getty

NASHVILLE, TENNESSEE - JANUARY 24: Snow falls downtown in the lower Broadway area on January 24, 2026 in Nashville, Tennessee. A massive winter storm is bringing frigid temperatures, ice, and snow to millions of Americans across the nation. (Photo by Brett Carlsen/Getty Images)
1/13
Mondo

Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. FOTO

La perturbazione sta colpendo gran parte degli Stati Uniti e interesserà ancora il Paese nelle prossime ore

Vai alla Fotogallery

