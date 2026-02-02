Meteo, maltempo e neve a bassa quota: ecco dove e quando

Al Nord tempo stabile con nubi basse e compatte su Liguria e Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con locali fenomeni, neve sulle Alpi oltre i 700 metri. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con maltempo in estensione su gran parte del Nord e fenomeni anche intensi sulla Liguria. Neve fino a quote collinari. Al Centro prevalentemente soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori tirrenici ma senza fenomeni associati, ancora cieli soleggiati altrove. Tra la serata e notte nuvolosita' in generale graduale aumento con locali fenomeni in Appennino con neve fino a quote medie. Al Sud condizioni di tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con isolati fenomeni, per lo più altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale generale aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime in diminuzione, massime in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.