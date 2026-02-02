Meteo, maltempo e neve a bassa quota: ecco dove e quando

Introduzione
Nel corso della giornata di lunedì 2 febbraio il meteo peggiorerà ulteriormente al Nordovest con piogge diffuse e nevicate fin quasi in pianura se non in pianura sul Piemonte. Successivamente peggiorerà pure al Nordest e sull'alta Toscana. Il dominio del flusso atlantico porterà le temperature a oscillare intorno alle medie del periodo
Quello che devi sapere
Febbraio inizia con fasi di maltempo
All'inizio di questa prima settimana di febbraio, una vasta circolazione depressionaria si muove dall'Atlantico verso la Penisola Iberica, mettendo poi nel mirino il Mediterraneo. Condizioni meteo al momento asciutte sull'Italia ma entro sera nuvolosità in aumento e primi fenomeni sulle regioni di Nord-Ovest. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, tra la notte e le prime ore di domani, avremo maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali e temporali anche sulla Toscana. Neve che sulle regioni di Nord-Ovest dovrebbe spingersi fin verso i 100-300 metri, in particolare sul basso Piemonte.
Arriva una nuova perturbazione
Previsto per oggi un graduale peggioramento al Nordovest con piovaschi intermittenti e tempo soleggiato altrove. In serata peggiorerà ulteriormente al Nordovest con piogge diffuse e nevicate fin quasi in pianura se non in pianura sul Piemonte. Successivamente il maltempo colpirà pure il Nordest e l'alta Toscana. Il dominio del flusso atlantico porterà le temperature a oscillare intorno alle medie del periodo, con fase mite possibile soprattutto al Centro-Sud dove i valori si porteranno anche di 5-7 gradi sopra media.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord tempo stabile con nubi basse e compatte su Liguria e Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con locali fenomeni, neve sulle Alpi oltre i 700 metri. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con maltempo in estensione su gran parte del Nord e fenomeni anche intensi sulla Liguria. Neve fino a quote collinari. Al Centro prevalentemente soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori tirrenici ma senza fenomeni associati, ancora cieli soleggiati altrove. Tra la serata e notte nuvolosita' in generale graduale aumento con locali fenomeni in Appennino con neve fino a quote medie. Al Sud condizioni di tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con isolati fenomeni, per lo più altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale generale aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime in diminuzione, massime in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.
Perturbazioni meteo per domani
Al Nord cieli coperti con piogge sparse, più intense su Triveneto e Romagna; neve sulle Alpi fin verso la bassa collina. Al pomeriggio ancora cieli coperti con residue precipitazioni nevose sulle Alpi. In serata tempo in miglioramento ma sempre con nuvolosità compatta ovunque. Al Centro acquazzoni e temporali attesi sulle coste di Toscana e alto Lazio, nuvoloso ma senza fenomeni altrove. Al pomeriggio piogge in transito sui restanti settori, ancora con molte nubi. In serata piogge che persistono sul basso Lazio; peggiora nuovamente nella notte con nuove precipitazioni a partire dai settori occidentali. Al Sud e sulle isole Condizioni di tempo stabile al mattino con molte nubi sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna. Al pomeriggio isolate piogge su Casertano, Molise e Sardegna, velature in transito altrove. In serata atteso un progressivo aumento della nuvolositè con piogge diffuse nella notte sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale rialzo, salvo una flessione negativa delle massime al nord.