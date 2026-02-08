Offerte Sky
Due incidenti stradali nel Barese, morte due ventenni. Tre i feriti

Cronaca
©Ansa

Le vittime, che hanno perso la vita in due diversi incidenti stradali sabato notte, avevano 26 e 20 anni. Tra i feriti anche un bambino di sette. Indagini in corso

Due ragazze morte e tre feriti. È pesante il bilancio di due incidenti stradali avvenuti sabato notte nel Barese. Il primo incidente - con una vittima e tre feriti, tra cui un bambino di sette anni - è avvenuto intorno alle due sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano. La vittima è una ragazza di 26 anni originaria di Mola di Bari, morta sul colpo. Secondo quanto ricostruito finora, la ragazza viaggiava a bordo di un'auto che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero. Nell'impatto, il motore dell'auto si è staccato finendo a decine di metri dal luogo dell'incidente. Dei feriti, tutti classificati dal personale del 118 come codici rossi, il bimbo è stato portato al Policlinico di Bari, un altro all'ospedale Di Venere di Bari e il terzo nella struttura ospedaliera di Monopoli. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo della 26enne e dei feriti. Nel secondo incidente, avvenuto sulla provinciale 67 tra Bitritto e Bitetto, una ventenne di Bitetto è morta dopo che l'auto che guidava è uscita di strada autonomamente. 

