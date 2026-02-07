Offerte Sky
Donna trovata morta in un ruscello nel Lucchese

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L’allarme è scattato intorno alle 14, dopo la segnalazione al 118 da parte di due escursionisti che hanno indicato la presenza di un corpo in un ruscello nella zona sotto l’osservatorio astronomico di Vorno. Al momento, non è nota l'identità della donna. Sul posto si trovano i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi in un ruscello nella zona di Vorno, in provincia di Lucca. Al momento non è nota l’identità della donna e restano da chiarire le cause del decesso. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando al 118 è arrivata una segnalazione per la presenza di un corpo in un ruscello nella zona sotto l’osservatorio astronomico di Vorno.

Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi

A individuare il corpo, riverso in acqua in posizione prona, sono stati due escursionisti che stavano percorrendo un sentiero più in alto e che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’automedica. A raggiungere il corpo, che si trovava in zona impervia, è stata un’infermiera insieme agli operatori del soccorso alpino, che ha constatato il decesso. L’elisoccorso, inizialmente allertato, è stato fatto rientrare. Sul luogo del ritrovamento sono presenti i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

