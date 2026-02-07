Offerte Sky
Vacanze di Carnevale a scuola: calendario e date regione per regione

Non tutte si fermano per festeggiare il Carnevale. In Alto Adige le scuole rimarranno chiuse da sabato 14 febbraio a domenica 22 febbraio 2026. In Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle d’Aosta e Trento lo stop alle lezioni è previsto dal 16 al 18 febbraio

Il mese di febbraio segna l'inizio della stagione più colorata e festosa dell’anno, soprattutto per i più piccoli: il Carnevale. Tradizioni, maschere, sfilate e carri allegorici accompagneranno le settimane che precedono la Quaresima, con feste e celebrazioni che animeranno molte città italiane culminando con il Martedì Grasso a metà mese. Ecco le date del Carnevale:

  • Giovedì Grasso (12 febbraio 2026): Si tratta del giorno simbolico per festa e sfilate in molte città italiane.
  • Domenica di Carnevale (15 febbraio 2026): Rappresenta il momento principale delle celebrazioni pre-quaresimali.
  • Martedì Grasso (17 febbraio 2026): Si tratta del giorno che tradizionalmente segna la fine del Carnevale, con l’ultima grande giornata di feste, coriandoli e maschere in tutto il Paese. 

Lo stop delle scuole, regione per regione

Come riportato da OrizzonteScuola, mentre alcune regioni italiane non prevedono una pausa per i giorni di Carnevale, altre hanno deliberato alcuni giorni di stop:
 

  • In Alto Adige (Provincia di Bolzano), le scuole rimarranno chiuse per le vacanze di Carnevale, da sabato 14 febbraio a domenica 22 febbraio 2026. Si tratta di 9 giorni consecutivi di pausa, con il rientro in classe fissato per lunedì 23 febbraio 

  • In Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle d’Aosta e Trento le scuole resteranno chiuse invece per tre giorni, dal 16 al 18 febbraio

  • In Campania, Liguria, Lombardia e Molise stop il 16 e 17 febbraio

  • A Milano, per via del rito ambrosiano, il Carnevale arriva più tardi rispetto al resto d’Italia. Alcune scuole chiuderanno il 19 e 20 febbraio, altre il 20 e il 21

  • In Piemonte lo stop alle lezioni va da sabato 14 fino al 17 febbraio

  • In Sardegna le scuole sono chiuse solo in occasione del martedì grasso, il 17 febbraio

