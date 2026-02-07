Vacanze di Carnevale a scuola: calendario e date regione per regione

Non tutte si fermano per festeggiare il Carnevale. In Alto Adige le scuole rimarranno chiuse da sabato 14 febbraio a domenica 22 febbraio 2026. In Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle d’Aosta e Trento lo stop alle lezioni è previsto dal 16 al 18 febbraio

Il mese di febbraio segna l'inizio della stagione più colorata e festosa dell’anno, soprattutto per i più piccoli: il Carnevale. Tradizioni, maschere, sfilate e carri allegorici accompagneranno le settimane che precedono la Quaresima, con feste e celebrazioni che animeranno molte città italiane culminando con il Martedì Grasso a metà mese. Ecco le date del Carnevale: