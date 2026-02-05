Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, 64enne si suicida

L’uomo, che viveva da solo e aveva manifestato fragilità e disagio, si è barricato in casa e si è ferito più volte all’addome con un coltello all’arrivo dell’ufficiale giudiziario. Inutili i tentativi di soccorso del 118

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita ieri sera all’interno dell’abitazione in cui viveva, a Sarzana, all’arrivo dell’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire lo sfratto. La notizia è stata anticipata dalla Nazione e dal Secolo XIX. L’uomo abitava da solo e più di una volta aveva manifestato disagio e problemi di fragilità. Da tempo i proprietari dell’appartamento avevano avviato l’iter per il rilascio dell’immobile e ieri si sono presentati accompagnati dall’ufficiale giudiziario. A quel punto, l'uomo si è barricato in casa e si è ferito varie volte all'addome con un coltello.