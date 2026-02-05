Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le correzioni del Quirinale al decreto sicurezza, soprattutto su "scudo penale e fermo preventivo". Spazio anche ai file Epstein e al caso Bill Gates, con l'ex moglie dell'imprenditore che si dice "disgustata" e afferma: "Bill deve dare risposte". Poi, lo scontro nella Lega tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini, con il generale che accusa il vicepremier di essere "il vero traditore"

