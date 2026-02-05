Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le correzioni del Quirinale al decreto sicurezza, soprattutto su "scudo penale e fermo preventivo". Spazio anche ai file Epstein e al caso Bill Gates, con l'ex moglie dell'imprenditore che si dice "disgustata" e afferma: "Bill deve dare risposte". Poi, lo scontro nella Lega tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini, con il generale che accusa il vicepremier di essere "il vero traditore"
- In primo piano il decreto sicurezza: "Correzioni dal Colle". Nel frattempo, nella Lega è "scontro Vannacci-Salvini". Spazio anche ai file Epstein e al caso Bill Gates, su cui interviene l'ex moglie: "Deve dare risposte". In prima pagina anche i rapporti Usa-Iran: "Vertice sul nucleare, il braccio di ferro". E poi la situazione dell'Ice a Minneapolis: "La ritirata di Trump: 700 agenti federali via da Minneapolis". Infine sul fronte europeo, Berlino "sonda l'asse con Roma e il Regno Unito".
- In apertura le correzioni del Quirinale al decreto sicurezza: "Cambiano scudo penale e fermo preventivo". Intanto, è scontro tra Vannacci e Salvini, con il generale che accusa: "Il traditore è lui, prono al governo". In prima pagina anche l'intervista ad Antonio Guterres: "Il potere ha sostituito la legge, l'Onu in fallimento". Poi, il caso del restauro dell'affresco in San Lorenzo in Lucina: "Cancellato dall'angelo il volto di Meloni". Infine, le Olimpiadi di Milano Cortina: "Tutto pronto a San Siro, sventato attacco hacker russo".
- In primo piano ancora i "paletti del Quirinale" sul "pacchetto sicurezza", in particolare su "scudo penale e fermo preventivo". Spazio anche ai file Epstein e al caso Bill Gates, con l'ex moglie dell'imprenditore che afferma: "Disgustata da Bill". In prima pagina anche lo scontro Vannacci-Salvini, con il generale che accusa il leader della Lega di essere "il vero traditore". Poi, il Medio Oriente: "Così le resistenze dell'Iran sui missili avvicinano gli Usa alla guerra".
- La Sicurezza ancora in apertura: "Sì al fermo preventivo". Il governo "corregge il dl" dopo i "rilievi del Colle": "'Daspo' per i violenti con riscontri oggettivi". Intanto, sul caso degli scontri a Torino e sull'aggressione al poliziotto, "il gip scarcera tre arrestati". Spazio anche al femminicidio di Anguillara: "Il racconto del bimbo in Procura". In prima pagina anche il rapporto del Nas sulla Sanità: "Liste d'attesa col trucco, truffe sull'intramoenia".
- "Avanti Inter" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sulla vittoria dei nerazzurri contro il Torino. l'Inter vola in semifinale: "Segnano Bonny e Diouf". Spazio anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: "Decolla l'Italia". In prima pagina anche l'appuntamento di questa sera con Juventus e Atalanta: "Spazio a Raspadori e fiducia a David, Yildiz in panchina".
- La vittoria dell'Inter contro il Torino in primo piano: "Bonny & Chivu". I nerazzurri conquistano la semifinale. Spazio anche all'appuntamento di questa sera a Bergamo con Juventus-Atalanta: "Lucio, il piano Juve". In prima pagina anche il Milan: "Allegri, numeri da favola". Poi il Napoli, con Alisson e Giovane: "A ritmo brasiliano". Infine, le Olimpiadi di Milano Cortina: "Via col curling: Italia, parte la corsa all'oro".
- In primo piano le parole di Del Piero: "Juve e Lucio da scudetto". E ancora: "Vincere il campionato? Perché no. Adesso la squadra ha mentalità e piglio diversi: può vincere 4-5 partite di fila, e poi...". Spazio anche alla vittoria dell'Inter contro il Torino: "E' un povero Toro, basta l'Inter tre". In prima pagina anche le Olimpiadi di Milano Cortina, con il doppio misto Costantini e Mosaner: "Forza Sinner del curling!". E poi, lo sci con Franzoni: "Pista libera e bella".
- In apertura l'industria dell'auto europea: "Assediata dai big asiatici, servono incentivi e bonus per l'elettrico". Spazio anche all'acquisto del Forum di Assago da parte di Live Nation per "90 milioni di euro". In prima pagina anche i mercati azionari: "Piazza Affari supera quota 47mila punti, Amd affossa il Nasdaq". Poi, l'inflazione "giù all'1%": "Ma i beni essenziali continuano a correre". Infine, la situazione in Medio Oriente: "Attacchi israeliani a Gaza: 24 vittime tra cui sette minori".
- In primo piano il "governo in tilt" mentre il Quirinale invia correzioni sul decreto sicurezza: "Pure La Russa evoca lo 'Stato di Polizia'". "Nuovo tira e molla su scudo e fermo". Spazio anche ai Giochi di Milano Cortina: "15 leggi in sei anni per dare ai Giochi 7 miliardi di euro". Poi, lo scontro Vannacci-Salvini, con il generale che accusa: "Chi ha tradito è Salvini". Infine, la situazione in Ucraina: "4 ucraini su 10: cedere Donbass, Zelensky a casa".
- In apertura il caso di Maja T., la donna tedesca condannata a 8 anni di carcere per "aggressione aggravata" a Budapest. Spazio anche allo scontro nella Lega tra Vannacci-Salvini, con il generale che afferma: "Resto nel centrodestra". In prima pagina anche i negoziati tra Usa e Iran: "Aria di rottura con l'Iran, Trump pronto all'attacco". Poi, le Olimpiadi di Milano Cortina: "La fiamma è a Milano, allerta raid anarchici". Infine, il decreto sicurezza: "Pronta la stretta, il testo con l'ok del Quirinale".
- "Un giorno in questura" è il titolo d'apertura del Manifesto sul presidio dei centri sociali e degli studenti sotto la Prefettura di Torino "contro il fermo di uno studente durante una recente manifestazione". E poi, le correzioni del Colle al decreto sicurezza: "Braccio di ferro sulla stretta al dissenso". Spazio anche al Ponte sullo Stretto: "L'opera che conviene non fare". Poi, il caso di Maja T. arrestata a Budapest: "In catene in aula, condannata a 8 anni".
- In primo piano il rilascio dei tre arrestati durante gli scontri a Torino: "Tutti a casa i picchiatori rossi". E ancora: "Intanto Askatasuna può organizzare liberamente nuovi assalti". Spazio anche alle "scritte choc" nell'Università a Torino. Poi, il caso del restauro dell'affresco in San Lorenzo in Lucina: "Le comiche al vicariato: cancellato l'angelo-Meloni". E ancora, le Olimpiadi di Milano Cortina: "Fango dai francesi" che accusano "poca neve": "Incece è record".
- In apertura il decreto sicurezza: "Patto Mattarella-Meloni: la stretta c'è, ma la forma è salva". La premier: "Interlocuzioni ottime con il Colle, domani decreto in Cdm". In prima pagina anche la situazione a Minneapolis: "Dietrofront Trump sull'Ice". Spazio anche all'editoriale di Piero Ignazi: "I veri obiettivi di Piantedosi, il ministro cattivista". E quello di Ferdinando Cotugno: "Il clima affossa il Pil italiano, Meloni si svegli".
- "Ritorno di fiamma" è il titolo d'apertura di Avvenire sull'arrivo della fiaccola olimpica a Milano: "Domani sera a San Siro la cerimonia inaugurale". Spazio anche alla "scadenza dell'accordo Usa-Russia": "Ombre nucleari sul mondo". Poi, l'arresto di 1.200 dissidenti in Bielorussia: "Resistenza intellettuale da Mosca a Minsk". Poi, il rapporto di Hrw sui diritti umani: "Salto indietro di 40 anni". E ancora, l'editoriale di Pietro Cafaro: "Il miraggio iraniano".
- "Il Vannaccellum" è il titolo d'apertura del Riformista sullo scontro Vannacci-Salvini nella Lega. "Come inciderà la slavina a destra sulla legge elettorale?", scrive il quotidiano. Intanto, il generale a Salvini: "Io traditore? No, sei tu!". In prima pagina anche l'editoriale di Fabrizio Cicchitto: "La destra si divide, gli antagonisti incendiano l'Italia: Putin alla finestra".
- In primo piano il decreto sicurezza e i "paletti" del Colle. Il governo: "Accolti i rilievi su fermo e scudo penale". Nel frattempo, a Torino sono stati rilasciati gli arrestati durante le manifestazioni. Tajani: "Come ci si può sentire sicuri?". In prima pagina anche il caso di Cristina Mazzotti del 1975: "Serquestrata e sepolta viva, due ergastoli dopo 50 anni". Spazio anche allo scontro Vannacci-Salvini. Poi, cancellato l'angelo "con il volto di Meloni" in San Lorenzo in Lucina.