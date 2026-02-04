Roma, cancellato il volto dell'angelo con le sembianze di Meloni

"L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato" ha spiegato a Repubblica l'autore e restauratore dell'affresco Bruno Valentinetti. Il parroco: "Rimosso perché divisivo"

Il volto del cherubino con le sembianze della premier Meloni, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, è stato oscurato, per mano dello stesso autore e restauratore dell’affresco, Bruno Valentinetti. A confermare la rimozione, il parroco di San Lorenzo in Lucina, monsignor Daniele Micheletti: "Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c'era una processione di persone che venivano per vederlo non per ascoltare la messa o pregare.. non era possibile".

Il parroco: "Rimosso perché divisivo"

“L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano” ha spiegato lo stesso Valentinetti Repubblica. “Ieri sera – ha raccontato al quotidiano il restauratore - l’ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato”. L’affresco della cappella del Crocifisso era stato realizzato da Valentinetti nel 2000 e da lui stesso restaurato nel 2025. È allora che è avvenuta la modifica che ha portato molti a riconoscere la premier nel volto dell’angelo.