Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 febbraio: la rassegna stampa

Il decreto sicurezza e lo scontro su alcuni nodi tra governo ed opposizione, la visita a Milano di Mattarella ai feriti della tragedia di Crans-Montana, le proteste contro Trump e l'Ice da parte degli artisti alla cerimonia dei Grammy, l'approssimarsi dell'inizio dei Giochi Olimpici invernali e il calcio tra campionato e calciomercato. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- La politica in primo piano: "Sicurezza, votiamo insieme". L'appello della premier all'opposizione , resta "il nodo del fermo preventivo". Usa, dossier Epstein: "Nelle mail il mistero del figlio segreto". Crans-Montana, Mattarella al Niguarda: "Ridiamo piena vita ai ragazzi feriti". I Giochi: "Il Cio, le note della Scala. Milano città olimpica, primo caso di doping". Grammy: "Le star della musica Usa contestano Trump e l'Ice. Addio a Parsi, "la psicologa dei bimbi": aveva 78 anni.
- Ancora la politica in apertura: "Sicurezza, è scontro sul fermo preventivo". Vertice di governo sul decreto, "solo modifiche alla norma contestata". Sì a "scudo e stretta sui coltelli". Meloni alle opposizioni: "Votiamo insieme". Mattarella: "Olimpiadi tacciano le armi". E ai Giochi scatta il "primo caso di doping". Intervista a Gabrielli: "Gestire l'ordine pubblico non è il bar sport". Usa, accuse ai Grammy su Ice ed Espstein, Trump: "Inguardabili".
- "Sicurezza, Meloni sfida Schlein", titola in apertura il quotidiano torinese. Sì allo "scudo penale per gli agenti, frenata sull'arresto preventivo". Draghi: "Ordine globale defunto, Ue sottomessa". L'ex premier: "Gli Stati Uniti stanno cercando il predominio". Mattarella al Niguarda di Milano in visita ai ragazzi feriti di Crans-Montana: "Il medico dell'Italia". Giochi invernali, falsa partenza: "La prima dopata è un'italiana".
- "Sicurezza, daspo per i violenti", è il titolo in primo piano. Il primo pacchetto di misure domani in Cdm, "stretta sui coltelli salta la cauzione per chi organizza i cortei". Meloni chiama le opposizioni: "Votiamo insieme". Mattarella: "Olimpiadi, tacciano le armi". Roma, Fontana di Trevi, primo giorno del ticket e turisti in fila: "Una meraviglia, giusto pagare".
- In apertura le parole del portiere della Cremonese, Audero, dopo il petardo scagliato da un tifoso dell'Inter: "La mia grande paura, poteva finire male. Ho ancora dolore". Serie A: "Che Udinese, Gasp esce dalla zona Champions". Calciomercato, Milan: "Salta Mateta". Giochi invernali: "Arrivano le stelle". Caso doping: "Positiva l'azzurra Passler".
- In primo piano focus sui rossoneri: "Milan a vuoto". Dal calciomercato "salta Mateta", in vista della sfida al Bologna "Pulisic a casa, ansia Leao". Serie A: "Rivince Spalletti". La Roma perde a Udine, "Lucio resta al quarto posto". Due rinforzi per i bianconeri: "Holm-Boga, così la Juve si allarga". Napoli: "Conte d'oro, oggi scopre Alisson". Inter, ecco Massolin: "Il nuovo Rabiot". Olimpiadi: "Doping, il primo caso è italiano".
- "Juve, i tre colpi da non fallire". Mercato "incompleto, ma si può compensare subito blindando il futuro con i rinnovi di Yildiz, di Spalletti e del sempre più indispensabile McKennie". Domani il verdetto: "Inter-Juve a porte chiuse dopo il petardo su Audero?". Torino: "Cairo risparmia pure 4 milioni". Serie A: "Ekkelenkamp stende la Roma". Calciomercato: "Il ginocchio non convince, niente Milan per Mateta". Mattarella: "Siano Olimpiadi di pace".
- "Italia centro del terrorismo rosso", titola il quotidiano in apertura. Il report Europool: "Nel nostro Paese l'85% degli attacchi anarchici". Vertice di governo sulla sicurezza, "Meloni sfida Schlein". Milano-Cortina: "Giochi proibiti, infortuni, allerta violenze e ora doping". Parla l'agente picchiato a Torino: "Amareggiato ma vivo". Addio a Parsi, "voce gentile delle battaglie per i diritti dei più piccoli".
- Milano-Cortina: "I Giochi 'a costo zero' ci costano 2+5 miliardi". Promesse "tradite" e "58 opere su 98 incompiute". Decreto sicurezza: "Il governo litiga, poi s'incarta. Fermo preventivo di 12 ore". Anno giudiziario: "FI non vuole più l'inaugurazione". Usa: "Nei file di Epstein i business a Kiev dopo Yanukovich".
- Focus sui mercati in apertura: "Piazza Affari corre al top dal 2000". Credito: "Il Piano di Intesa, ai soci 50 miliardi in cinque anni". Imprese e Pa: "Aiuti pubblici, controlli fermi. In arrivo i parametri flessibili". Scade il Trattato New Start: "Arsenali nucleari senza limiti". Raggiunto accordo commerciale: "Gli Usa tagliano i dazi all'India al 18%". Mattarella invoca la tregua olimpica: "Lo sport faccia tacere le armi".
- Torino: "Askatasuna rivendica l'assalto alla Polizia". Mentre "la sinistra delira su complotti del governo e blitz dei black bloc", il centro sociale gela tutti: "Nessun inflitrato, scelto lo scontro". Il curioso appello: "Povero Tolkien, arruolato a forza da Elly Schlein". La polemica: "Elena di Troia può diventare nera. Così Hollywood fa litigare gli Usa".
- Politica: "Contro la sinistra gruppettara". Meloni "intrappola" Schlein e propone l'intesa sul decreto sicurezza: "Il Pd all'angolo (bruciato da Conte)". Venezuela: "Caracas, un mese dopo". Ucraina: "Droni disorientati". Il Papa parla dell'aborto: "All'attacco di Leone".
- "Fuori i violenti". Non solo il pestaggio dell'agente che hanno visto tutti, "decine di video e testimonianze raccontano le aggressioni della polizia ai manifestanti di Torino". Per il governo "è l'ora di un'altra stretta repressiva". Usa, i Black Lions: "Dobbiamo armarci". Economia di guerra, Leonardo: "Per le armi i soldi non sono buttati".
- In apertura "i diktat di Salvini e i no del Colle". Intanto "Meloni s'incarta sulla sicurezza". Il governo spinge per un decreto ad hoc: "Sì allo scudo penale per gli agenti, dubbi sul fermo preventivo". Turchia e Qatar mediano sull'Iran: "Nucleare e affari, inizia la trattativa Trump-Khamenei". Giochi Olimpici, le parole di Christillin: "Polemiche? Non copriamo la voce degli atleti".