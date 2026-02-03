Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 febbraio: la rassegna stampa

Il decreto sicurezza e lo scontro su alcuni nodi tra governo ed opposizione, la visita a Milano di Mattarella ai feriti della tragedia di Crans-Montana, le proteste contro Trump e l'Ice da parte degli artisti alla cerimonia dei Grammy, l'approssimarsi dell'inizio dei Giochi Olimpici invernali e il calcio tra campionato e calciomercato. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola