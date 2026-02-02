Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sospetto attacco hacker a La Sapienza di Roma, sito e sistemi interni bloccati

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Da questa mattina il sito dell’ateneo risulta irraggiungibile e sarebbero stati bloccati anche i sistemi interni. Secondo Repubblica, è intervenuta l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per supportare il ripristino dei servizi

ascolta articolo

Un sospetto attacco hacker avrebbe colpito l’Università La Sapienza di Roma. Da questa mattina, lunedì 2 febbraio, il sito ufficiale dell’ateneo risulta irraggiungibile e sarebbero stati bloccati anche i sistemi informatici interni. Lo riporta Repubblica, che riferisce di un possibile attacco informatico ancora in fase di accertamento.

Sito offline e sistemi interni bloccati

 

Al momento, le cause del disservizio non sono state chiarite. Non si esclude che i server dell’università siano stati temporaneamente disattivati o compromessi da un attacco informatico. Come riporta la fonte, è intervenuta l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che sta affiancando l’ateneo nelle operazioni di ripristino dei servizi essenziali. Potrebbe trattarsi di un attacco ransomware che avrebbe colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo. Restano da chiarire le eventuali ripercussioni su didattica ed esami: al momento l’università non ha diffuso comunicazioni ufficiali né indicazioni sui tempi di ripristino.

 

Il precedente del 2011 

 

Non si tratta del primo episodio di questo tipo per La Sapienza. Nel 2011 l’ateneo era già stato bersaglio di un attacco informatico che portò all’esfiltrazione di dati personali di studenti e docenti, tra cui codici fiscali, indirizzi email e numeri di telefono, poi diffusi online tramite reti Torrent insieme a materiale sottratto ad altre università italiane.

Leggi anche

Andrea Galeazzi, hackerato canale Youtube: rubate password profili
FOTOGALLERY

©Getty

1/7
Tecnologia

Password, quali sono le più hackerate al mondo e in Italia. Classifica

L'importanza delle password è ormai un fatto noto. Spesso, però, ci ritroviamo a selezionare chiavi d'accesso semplici e ripetitive, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri account. La piattaforma Truffa.net ha stilato una classifica delle password più hackerate al mondo e in Italia. Tra le più deboli - e le più usate a livello globale - troviamo le sequenze numeriche, i nomi di persona e, in alcuni casi, le squadre di calcio

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Dai treni agli aerei, tutti gli scioperi in programma a febbraio

Cronaca

Anche il mese di febbraio è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del...

Frana a Niscemi, oggi riaprono le scuole. Psicologi in classe

Cronaca

Un team di esperti affiancherà i ragazzi per aiutarli ad elaborare quanto sta succedendo....

Milano, uomo spara contro agenti che rispondono: è in gravi condizioni

Cronaca

È successo l'1 febbraio pomeriggio, in zona Rogoredo, dove un trentenne originario della Cina ha...

Omicidio Villa Pamphilj, al via oggi il processo a Francis Kaufmann

Cronaca

Lo statunitense è accusato di avere ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia...

Candelora 2026, significato e cosa si festeggia il 2 febbraio

Cronaca

È la ricorrenza che prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese, un rito che...

Cronaca: i più letti