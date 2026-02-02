Da questa mattina il sito dell’ateneo risulta irraggiungibile e sarebbero stati bloccati anche i sistemi interni. Secondo Repubblica, è intervenuta l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per supportare il ripristino dei servizi

Un sospetto attacco hacker avrebbe colpito l’Università La Sapienza di Roma. Da questa mattina, lunedì 2 febbraio, il sito ufficiale dell’ateneo risulta irraggiungibile e sarebbero stati bloccati anche i sistemi informatici interni. Lo riporta Repubblica , che riferisce di un possibile attacco informatico ancora in fase di accertamento.

Sito offline e sistemi interni bloccati



Al momento, le cause del disservizio non sono state chiarite. Non si esclude che i server dell’università siano stati temporaneamente disattivati o compromessi da un attacco informatico. Come riporta la fonte, è intervenuta l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che sta affiancando l’ateneo nelle operazioni di ripristino dei servizi essenziali. Potrebbe trattarsi di un attacco ransomware che avrebbe colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo. Restano da chiarire le eventuali ripercussioni su didattica ed esami: al momento l’università non ha diffuso comunicazioni ufficiali né indicazioni sui tempi di ripristino.

Il precedente del 2011



Non si tratta del primo episodio di questo tipo per La Sapienza. Nel 2011 l’ateneo era già stato bersaglio di un attacco informatico che portò all’esfiltrazione di dati personali di studenti e docenti, tra cui codici fiscali, indirizzi email e numeri di telefono, poi diffusi online tramite reti Torrent insieme a materiale sottratto ad altre università italiane.