Architetto appassionato di tecnologia, Galeazzi è molto conosciuto per recensioni su smartphone, aspirapolveri e altra oggettistica ed è tra i volti del canale di automotive Tech Drive. Nelle ultime ore gli hacker hanno bucato il suo account Google, trasmettendo sul suo canale You Tube live sui bitcoin e strategie finanziarie. “Non sono io, non cliccate, non accedete” avverte sui social Galeazzi

“Il video che non avrei mai voluto fare”. Esordisce così Andrea Galeazzi, 53 anni, youtuber a tempo pieno diventato una delle voci più importanti in Italia quando si parla di recensioni di prodotti tecnologici. “Sono disperato, mi hanno clonato la email, sono entrati nel mio Google, lo hanno bucato, sostanzialmente è colpa mia… ma chi se ne frega” continua nel suo video social. "Il mal di schiena è fotonico", dice nel filmato, "l'adrenalina ancora di più. Era solo per avvisarvi, se vedete i video strani non sono io. Mi hanno rubato l'account Google e quindi da lì il disastro". Cerca di capire e di vedere cosa è successo Galeazzi che su Youtube ha 1,4 milioni di iscritti e su Instagram 453 mila follower.



