Andrea Galeazzi, hackerato canale Youtube: rubate password profili social

Cronaca
da Instagram

Architetto appassionato di tecnologia, Galeazzi è molto conosciuto per recensioni su smartphone, aspirapolveri e altra oggettistica ed è tra i volti del canale di automotive Tech Drive. Nelle ultime ore gli hacker hanno bucato il suo account Google, trasmettendo sul suo canale You Tube live sui bitcoin e strategie finanziarie. “Non sono io, non cliccate, non accedete” avverte sui social Galeazzi 

“Il video che non avrei mai voluto fare”. Esordisce così Andrea Galeazzi, 53 anni, youtuber a tempo pieno diventato una delle voci più importanti in Italia quando si parla di recensioni di prodotti tecnologici. “Sono disperato, mi hanno clonato la email, sono entrati nel mio Google, lo hanno bucato, sostanzialmente è colpa mia… ma chi se ne frega” continua nel suo video social. "Il mal di schiena è fotonico", dice nel filmato, "l'adrenalina ancora di più. Era solo per avvisarvi, se vedete i video strani non sono io. Mi hanno rubato l'account Google e quindi da lì il disastro". Cerca di capire e di vedere cosa è successo Galeazzi che  su Youtube ha 1,4 milioni di iscritti e su Instagram 453 mila follower.

Da Instagram

Galeazzi: “Se vi arrivano email non sono io”

Rivolgendosi a "tutti i brand, pr, agenzie stampa, amici, parenti", Galeazzi mette in guardia: "Se vi arrivano email non sono io. Non ho più accesso alla mia mail, non so cosa esce, cosa entra, non ho accesso a YouTube". Lo youtuber aggiunge poi che gli hacker avrebbero tentato di cambiare l'email anche ai suoi profili social. E dice di aver già segnalato tutto a Google. "Stanno già bloccando i miei account" spiega. 

da Instagram

Diretta sui bitcoin, Galeazzi: “mi viene da piangere”

In un altro video Galeazzi mostra che gli hacker hanno preso possesso del suo canale YouTube facendo partire una diretta su bitcoin e strategie finanziarie. "Ovviamente non sono io" precisa lo youtuber. Che ammette: "Mi viene da piangere". Poi il buio: il canale è improvvisamente scomparso da YouTube, chiuso per violazione degli standard. Architetto appassionato di tecnologia, Galeazzi è molto conosciuto per recensire smartphone, aspirapolveri e altra oggettistica ed è tra i volti del canale di automotive Tech Drive. 


