Frana a Niscemi, oggi riaprono le scuole. Psicologi in classe

Il supporto psicologico agli alunni e alle loro famiglie

"Ripartono le attività didattiche - conferma il sindaco Massimiliano Conti -. Se le scuole riaprono è perché sono in sicurezza, in una zona non interessate dalla frana". Inoltre "delle equipe di psicologi faranno un giro nelle scuole per un'attività di supporto e verifica, un primo approccio per trattare la vicenda che ci ha sconvolti", aggiunge il primo cittadino. Gli esperti sottolineano la necessità di "capire i bisogni e i possibili traumi legati all'abbandono delle case e delle loro scuole", perché "un bambino che ha perso la casa, ha perso la sua normalità ed è disorientato" e, quindi, "bisogna aiutarlo anche nell'inserimento in una nuova scuola". Secondo una stima di Save The Children sarebbero "più di 4.200 i minorenni che vivono nel territorio di Niscemi", con "famiglie che stanno vivendo momenti di grande paura e incertezza, con ripercussioni particolarmente gravi su bambini e bambine". "In questo contesto - rileva Save The Children - è essenziale garantire protezione, assistenza e risposte immediate ai più giovani. Nessun minore dovrebbe trovarsi da solo ad affrontare un'emergenza di questa portata". L'assessorato regionale alla Salute, tramite l'Asp di Caltanissetta, ha previsto un supporto anche per le famiglie e il personale scolastico di Niscemi. "Riportare tutti i ragazzi a scuola - osserva la prefetta di Caltanissetta, Licia Messina - significa ridare loro una vita normale, un poco di serenità. Ma non soltanto a loro, ma anche alle loro famiglie che riprendono un ritmo di vita diverso da quello che hanno dovuto subire in questi giorni, soprattutto chi vive nella zona rossa, ma in tutta la città che si è fermata di fronte a questo grande evento calamitoso".