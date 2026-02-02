Frana a Niscemi, oggi riaprono le scuole. Psicologi in classe

Un team di esperti affiancherà i ragazzi per aiutarli ad elaborare quanto sta succedendo. Intanto, negli ultimi giorni, parti di immobili, ormai compromessi, si sono staccate finendo nel vuoto. E il terreno continua a cedere, favorito dalle abbondanti piogge. Tajani oggi in Sicilia
Niscemi prova a tornare, gradualmente, alla normalità, a una settimana dalla frana che l’ha colpita. Oggi, lunedì 2 febbraio, riaprono le scuole, alla presenza anche di un team di psicologi. Per far sì che tutti gli alunni potessero riprendere le lezioni, c’è stato un trasloco di 17 aule nei plessi scolastici precedentemente individuati. Ancora chiusi, però, i plessi Belvedere, Don Bosco e San Giuseppe perché ricadono nella zona rossa, nel cuore del centro storico. Intanto, negli ultimi giorni, parti di immobili, ormai compromessi, si sono staccate finendo nel vuoto. E il terreno continua a cedere, favorito dalle abbondanti piogge di questi giorni. In bilico sul precipizio c'è anche l'edificio che ospita la biblioteca "Angelo Marsiano", con almeno quattromila testi di storia siciliana.
Il supporto psicologico agli alunni e alle loro famiglie
"Ripartono le attività didattiche - conferma il sindaco Massimiliano Conti -. Se le scuole riaprono è perché sono in sicurezza, in una zona non interessate dalla frana". Inoltre "delle equipe di psicologi faranno un giro nelle scuole per un'attività di supporto e verifica, un primo approccio per trattare la vicenda che ci ha sconvolti", aggiunge il primo cittadino. Gli esperti sottolineano la necessità di "capire i bisogni e i possibili traumi legati all'abbandono delle case e delle loro scuole", perché "un bambino che ha perso la casa, ha perso la sua normalità ed è disorientato" e, quindi, "bisogna aiutarlo anche nell'inserimento in una nuova scuola". Secondo una stima di Save The Children sarebbero "più di 4.200 i minorenni che vivono nel territorio di Niscemi", con "famiglie che stanno vivendo momenti di grande paura e incertezza, con ripercussioni particolarmente gravi su bambini e bambine". "In questo contesto - rileva Save The Children - è essenziale garantire protezione, assistenza e risposte immediate ai più giovani. Nessun minore dovrebbe trovarsi da solo ad affrontare un'emergenza di questa portata". L'assessorato regionale alla Salute, tramite l'Asp di Caltanissetta, ha previsto un supporto anche per le famiglie e il personale scolastico di Niscemi. "Riportare tutti i ragazzi a scuola - osserva la prefetta di Caltanissetta, Licia Messina - significa ridare loro una vita normale, un poco di serenità. Ma non soltanto a loro, ma anche alle loro famiglie che riprendono un ritmo di vita diverso da quello che hanno dovuto subire in questi giorni, soprattutto chi vive nella zona rossa, ma in tutta la città che si è fermata di fronte a questo grande evento calamitoso".
Tajani in Sicilia
Intanto, questa mattina, incontro in Sicilia tra il presidente della Regione Renato Schifani e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "A seguito degli eventi calamitosi che hanno gravemente colpito la Sicilia nei giorni scorsi, la Farnesina sta coordinando un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export, volto a compensare i danni subiti e favorire una pronta ripresa dell’attività verso l’estero", spiega Palazzo d'Orleans.
