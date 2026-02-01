Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo gli scontri a Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna con l'aggressione a un poliziotto. La premier Meloni: "Colpito lo Stato". E il presidente Mattarella esprime "solidarietà alle forze dell'ordine". Spazio anche alle esplosioni in Iran, mentre Trump assicura: "Trattano". E ancora, la tragedia a Niscemi, dove è crollata un'altra abitazione
- In apertura gli scontri a Torino, con "roghi e feriti" e "l'assalto choc a un agente". Dal presidentge Mattarella "solidarietà", mentre la premier Meloni ribadisce: "Lo Stato non arretra". Spazio anche all'esplosione in Iran, mentre Teheran annuncia "progressi per i negoziati". In prima pagina anche il caso Epstein con i file su "Trump, Gates e Clinton". Poi, la tragedia a Niscemi, dove "una casa cade nel precipizio". Infine, l'intervista a Tajani: "La difesa europea deve essere rafforzata, ma dentro la Nato".
- In primo piano ancora "la guerriglia di Torino", tra "scontri e incendi al corteo per il centro sociale Askatasuna". La premier Meloni: "Colpito lo Stato". Piantedosi: "Ora nuove norme". Mentre il presidente Mattarella esprime "solidarietà alle forze dell'ordine". Spazio anche all'Iran con "l'allerta per attacco Usa", mentre Trump assicura: "Trattano". In prima pagina anche la frana a Niscemi e il crollo di un altro palazzo: "Ma resteremo qui".
- In apertura gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: "La ferita di Torino". La premier Meloni attacca: "La sinistra li coccola". Spazio anche all'Iran che "trema e prova a trattare". In prima pagina anche il caso Epstein, tra "torture e abusi". Mentre secondo i sondaggi "il 75% degli italiani ora teme Donald". Infine, l'editoriale di Andrea Malaguti: "Effetto Trump: Meloni e l'egemonia della destra".
- Ancora in primo piano gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: "Attacco allo Stato". Nel capoluogo piemontese si sono registrati "violenza e feriti", mentre un agente è stato "preso a calci e martellate". Meloni: "Ora tocca ai magistrati". E Schlein condanna. In prima pagina anche l'Iran "sotto assedio": "Anche l'Arabia preme per l'attacco". Poi, la questione Giustizia: "Governo-giudici, restano le distanze". Infine, l'editoriale di Roberto Napoletano: "Europa e Trump, pensiamo a noi".
- "Maxi Milan" è il titolo d'apertura della Gazzetta Sportiva dopo che "Maignan firma a vita" e "Mateta contro il tempo". Mentre Nkunku "rimarrà anche se arriva il centravanti". Spazio anche all'Inter: "Doppio assalto". Poi, i bianconeri, con Boga che "in prestito dal Nizza" "va alla Juve". In prima pagina anche lo sci, con Sofia Goggia: "All'Olimpiade arrivo al top".
- In primo piano l'Inter: "Frattesi-Jones a oltranza". Appuntamento oggi con la Cremonese: "Ausilio cerca l'intesa con il Nottingham e il Liverpool". Spazio anche al Napoli "contro tutto": "Squadra dimezzata ma Conte risponde dopo l'uscita dalla Champions: è terzo". Poi, Maignan al Milan fino al 2031. In prima pagina anche i bianconeri, con Kolo Muani "alleato speciale della Juve". Infine lo sci, con Sofia Goggia seconda al SuperG di Crans: "Pronta per i Giochi".
- In apertura la Juventus: "Yildiz aspetta Kolo". Intesa con Psg: "Per Muani bisogna ancora convincere Frank, tecnico del Tottenham". Spazio anche al Torino e l'appuntamento oggi con il Lecce: "Il giorno del giudizio". Poi, il Milan con Maignan confermato fino al 2031. Mentre sul fronte Atalanta, Lookman apre all'Atletico. In prima pagina anche lo sci, con Sofia Goggia seconda in SuperG, mentre è "paura" per Franzoni. Infine, la finale degli Australian Open tra Djokovic e Alcaraz.
- In apertura il futuro del lavoro: "Dalla scuola all'industria: in 10 anni rischio 4 milioni di lavoratori in meno". Spazio anche a Piazza Affari, che "nel 2025 sfiora i 74 miliardi di profitto". Poi, l'intervento di Orsini: "Urgente intervenire sui costi dell'energia". In prima pagina anche l'Iran, con Teheran che afferma: "I contatti sono in corso", mentre Trump: "Confermo i colloqui". E ancora, gloi scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna, con feriti e arresti. Infine, sulla riforma della Giustizia "Nordio apre al dialogo".
- La questione della giustizia in apertura: "Il Danno Giudiziario e le toghe 'blasfeme'". I magistrati "contro" la Riforma Nordio: "Inutile e punitiva", "rischi per i cittadini". Spazio anche alla situazione a Gaza: "L'Idf fa altri 32 morti". Per Albanese si tratta di una "tregua fittizia". In prima pagina anche gli scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna. Poi, il caso Esptein: "Tutti gli orrori sessuali e le vittime colpite".
- In primo piano ancora gli scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna: "I nuovi terroristi". Spazio anche al "sistema Hannoun": "Foto di bimbi per trovare fondi: due milioni al ministro di Hamas". In prima pagina anche il caso Epstein con i nuovi file emersi: "La confraternita come modello e lo 'stallone' Bill Clinton". Poi, l'Iran e la "minaccia Usa": "Attacco entro poche ore". Infine, l'editoriale di Tommaso Cerno: "Ice, falce e martellate".
- "Un giorno a Gaza" è l'apertura di oggi del Manifesto, a seguito dei recenti attacchi israeliani nella Striscia che hanno causato "decine di morti palestinesi", tra cui "diversi bambini". Spazio anche agli scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna: "Manifestanti e polizia si fronteggiano per due ore". Poi, la riforma della giustizia: "L'anno della riforma, accuse e nervi tesi". Infine, le proteste a Los Angeles: "In piazza con pentole, mestoli e solidarietà".
- "Ora basta, arrestateli tutti" è il titolo d'apertura di Libero sugli scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna. In un video "un agente circondato e pestato brutalmente". La premier Meloni: "Inaccettabile". Spazio anche al caso del dipinto restaurato a Roma che mostrerebbe il volto della premier: "Crisi mistica a sinistra, Giorgia appare in chiesa". In prima pagina anche l'editoriale di Mario Sechi: "Più che agli angeli pensate ai demoni".
- In primo piano la difesa: "Ombre sulla gara milionaria, indagato il consigliere di Crosetto". L'inchiesta dei pm di Roma vede indagato "Miorotti, consulente del ministro". Spazio anche agli Stati Uniti e all'allarme dem sul voto Midterm: "Sarà manipolato". L'editoriale di Marco Damilano: "Inverno del '26, dall'urlo di Bruce all'Italia sempre più sfinita". E quello di Guido Rampoldi: "Amici e nemici, i diritti umani piegati dall'io".
- "Africa ora o mai più" è il titolo d'apertura di Avvenire su un "continente ostaggio di guerre e povertà". Spazio anche agli scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna: "Dopo il corteo scatta la guerriglia". In prima pagina anche la tragedia a Niscemi, dove si è verificato "ancora un crollo". Poi, le nuove onorificenze di Mattarella: "Gli esempi civili, costruttori di relazioni". Infine, l'editoriale di Mauro Magatti: "La convivialità delle differenze".
- In primo piano il commento di Meloni a seguito degli scontri a Torinio: "Colpito lo Stato". Nel capoluogo piemontese, "lancio di pietre e bombe carta", mentre un "poliziotto colpito a martellate". Spazio anche alla questione della Giustizia, con Nordio che assicura: "Toghe, nessuna persecuzione". Per i pg è "riforma punitiva". In prima pagina anche il Napoli, dopo la vittoria con la Fiorentina: "Sogna ragazzo sogna".
- In primo piano ancora gli scontri a Torino: "Agente accerchiato e pestato". La premier Meloni: "Colpito lo Stato, la magistratura faccia la sua parte". Spazio anche al caso di Mauro Glorioso, rimasto disabile dopo essere stato colpito da una bici ai Murazzi di Torino: "Io, un eroe per Mattarella". In prima pagina anche la questione Giustizia, con l'attacco delle toghe: "Riforma inutile e punitiva". Infine, il caso del bambino lasciato a piedi dall'autobus: "Avrà un ruolo nell'apertura dei Giochi".