Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° febbraio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo gli scontri a Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna con l'aggressione a un poliziotto. La premier Meloni: "Colpito lo Stato". E il presidente Mattarella esprime "solidarietà alle forze dell'ordine". Spazio anche alle esplosioni in Iran, mentre Trump assicura: "Trattano". E ancora, la tragedia a Niscemi, dove è crollata un'altra abitazione

