Bimbo lasciato a piedi, ripristinato biglietto Calalzo-Cortina

Torna il biglietto a tariffa ordinaria per la tratta di pullman della "linea 30" tra Calalzo e Cortina d'Ampezzo (Belluno), al centro dell'episodio di tre giorni fa relativo al minorenne non accolto a bordo per la mancanza del ticket a 10 euro, che era stato deciso in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina. Lo ha comunicato Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, ente socio della compagnia di trasporto pubblico locale Dolomitibus. "In questo modo - spiega Padrin - andiamo incontro alle esigenze dei pendolari residenti in provincia di Belluno che utilizzano il mezzo pubblico per spostarsi all'interno della Valboite o del Cadore, sulla linea Calalzo-Cortina".
La decisione
Inizialmente era stato previsto un biglietto giornaliero di 10 euro per girare su tutta la linea 30 per 24 ore, lasciando validi gli abbonamenti già in essere. "Viste le criticità segnalate dalla popolazione - puntualizza Padrin - in merito alle modalità di acquisto del nuovo titolo di viaggio che richiede il possesso di bancomat o di smartphone con app, si prevede di consentire alla popolazione residente in provincia di Belluno di accedere ai mezzi della linea 30 anche con il consueto titolo di viaggio a fascia chilometrica, valido per un solo viaggio - conclude - acquistato a terra ed obliterato a bordo".