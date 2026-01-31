Bimbo lasciato a piedi, ripristinato biglietto Calalzo-Cortina

"Andiamo incontro alle esigenze dei pendolari residenti in provincia di Belluno che utilizzano il mezzo pubblico per spostarsi all'interno della Valboite o del Cadore, sulla linea Calalzo-Cortina", ha detto Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, ente socio della compagnia di trasporto pubblico locale Dolomitibus

Torna il biglietto a tariffa ordinaria per la tratta di pullman della "linea 30" tra Calalzo e Cortina d'Ampezzo (Belluno), al centro dell'episodio di tre giorni fa relativo al minorenne non accolto a bordo per la mancanza del ticket a 10 euro, che era stato deciso in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina. Lo ha comunicato Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, ente socio della compagnia di trasporto pubblico locale Dolomitibus. "In questo modo - spiega Padrin - andiamo incontro alle esigenze dei pendolari residenti in provincia di Belluno che utilizzano il mezzo pubblico per spostarsi all'interno della Valboite o del Cadore, sulla linea Calalzo-Cortina".