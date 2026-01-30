Attenzione però, perché lunedì 2 febbraio arriva una nuova perturbazione. La giornata partirà subito con un graduale peggioramento al Nordovest con piogge modeste, più moderate e forti in serata e nottata. Sul resto delle regioni dapprima cielo nuvoloso o molto nuvoloso, poi entro sera peggiorerà sul resto del Nord e in Toscana. Arriverà ancora la neve al Nordovest, fin quasi in pianura sul Piemonte.

E martedì 3 febbraio la perturbazione sarà ancora in azione. Giornata di maltempo diffuso al Nord con piogge e nevicate abbondanti o forti su tutto l'arco alpino, tendenzialmente sopra i 1.200 metri. Peggioraanche sull'alta Sardegna. Attesi nubifragi tra Liguria e Toscana e sul Friuli Venezia Giulia.

Condizioni migliori e clima mite, invece, al Centro-Sud.