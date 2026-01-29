Meteo, allerta maltempo per venti di burrasca e mareggiate: ecco dove

Attenzione al sud per l’allerta vento. Nella giornata di oggi è previsto un deciso rinforzo del vento con correnti di Maestrale e Ponente attivate da un sistema ciclonico che, rapidamente, si estenderanno sulle regioni del Centro e del Meridione. I maggiori disagi sono attesi in Sardegna e Sicilia. L’isola sarda sarà la prima ad essere raggiunta dai venti di Maestrale che saranno talmente forti da rendere difficoltosi i collegamenti marittimi. Situazione simile sull’altra isola maggiore e sulle regioni della costa tirrenica dove le raffiche oscilleranno tra i 60 e i 75 km/h raggiungendo intensità di burrasca.