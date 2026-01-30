Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Belluno, 11enne lasciato sotto neve da bus e costretto a camminare 6 km: aperta inchiesta

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il ragazzino sarebbe stato fatto scendere dall'autobus mentre rientrava da scuola perché sprovvisto del nuovo biglietto da 10 euro richiesto per la linea 30 Calalzo-Cortina. Il presidente della provincia di Belluno Pasrin: "Pronfondo dispiacere, si faccia chiarezza". Sospeso intanto l'autista del mezzo

ascolta articolo

La Procura di Belluno ha aperto un'inchiesta sul bambino di 11 anni che martedì 27 gennaio sarebbe stato fatto scendere dall'autobus mentre rientrava da scuola perché sprovvisto del nuovo biglietto da 10 euro richiesto per la linea 30 Calalzo-Cortina. Secondo la denuncia dei familiari, il piccolo avrebbe percorso da solo sei chilometri nella neve, con temperature sotto lo zero e il buio ormai in arrivo, impiegando un’ora e mezza per raggiungere la propria abitazione a Vodo di Cadore. Il ragazzino stava tornando dal rientro pomeridiano scolastico a San Vito.

L'indagine di Dolomitibus 

Nel frattempo Dolomitibus ha avviato un'indagine interna e ha sospeso dal servizio l'autista coinvolto. La nuova tariffa del biglietto - passata da 2,50 euro chilometrici a 10 euro fissi in vista delle Olimpiadi - aveva già sollevato numerose proteste da parte degli utenti.

Provincia di Belluno: "Pronfondo dispiacere"

"Un episodio grave, che colpisce e non può lasciare indifferenti, soprattutto perché coinvolge un minore e richiama il tema della tutela dei più deboli", ha dichiarato il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin. Il presidente ha contattato la famiglia del bambino per esprimere vicinanza e ha assicurato che "verrà fatta piena chiarezza sulla vicenda", sollecitando i vertici di Dolomitibus a verificare eventuali responsabilità.

Tempesta Goretti

Potrebbe interessarti

Tempesta Goretti, raffiche di vento e nevicate in tutta Europa. FOTO

"Ticket da 10 euro votato all'unanimità"

Il presidente della Provincia puntualizza però che il nuovo ticket da 10 euro "è stato votato all'unanimità da tutti i soggetti che fanno parte dell'ente di governo del trasporto pubblico locale: Provincia e i Comuni di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore, Cortina, Auronzo e Borgo Valbelluna". L'aumento del costo del biglietto si è reso necessario per coprire "anche le spese per alloggi del personale dedicato, vista la necessità di ricorrere massicciamente al subaffidamento del servizio per garantire il normale tpl nel resto del territorio provinciale" spiega Padrin.  

La Provincia rende noto che i pendolari possono utilizzare normalmente l'abbonamento già sottoscritto senza alcuna maggiorazione e che sono stati previsti abbonamenti olimpici gratuiti e biglietti omaggio. Inoltre, la Provincia ha stanziato 10mila euro per rimborsare i biglietti olimpici "a chi ne ha necessità".

Cronaca: Ultime notizie

Avanza ancora la frana a Niscemi. Verso estensione zona rossa. LIVE

live Cronaca

"Niscemi peggio del Vajont", dice il capo della Protezione civile Ciciliano. E non è finita:...

Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta

Cronaca

Il ragazzino sarebbe stato fatto scendere dall'autobus mentre rientrava da scuola perché...

Remigrazione, opposizioni cantano Bella ciao e occupano la sala stampa

Cronaca

I deputati di Pd, M5s e Avs hanno impedito l'ingresso alla Camera agli esponenti di estrema...

Anas, l'AD Gemme: "Per le strade necessari più fondi europei"

Cronaca

Intervenuto al convengo PIARC "Tecnologie innovative per migliorare la sicurezza stradale", l'AD...

Roma, donna di 95 anni dona gli organi: il suo fegato salva un malato

Cronaca

Un gesto di straordinaria generosità ha trasformato una perdita in speranza per chi aspettava un...

Cronaca: i più letti