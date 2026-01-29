Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km sotto la neveCronaca
Il bambino stava salendo sul mezzo dopo l'uscita da scuola ma la corsa gli è stata negata dall'autista: il biglietto in suo possesso non risultava conforme alle nuove tariffe introdotte per il periodo olimpico. La nonna ha sporto denuncia per abbandono di minore
Un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare per 6 chilometri sotto la neve perché non aveva il biglietto del bus. È successo in provincia di Belluno con condizioni atmosferiche decisamente non favorevoli vista la neve e le temperature sotto lo zero. Il fatto è riportato dal Gazzettino di Belluno che racconta la testimonianza della mamma del bimbo e della nonna, avvocata di Padova, che ha sporto querela per abbandono di minore. L’11enne era uscito da scuola intorno alle 17 dello scorso 27 gennaio e, una volta salito sull’autobus, aveva esibito il biglietto che però non corrispondeva a quello entrato in vigore da pochi giorni. Di fronte all’impossibilità del bambino di comprare il buono ticket, l’autista gli ha rifiutato la corsa costringendolo a scendere dal bus.
Cosa è successo
Il bimbo di 11 anni è quindi stato costretto a percorrere vari chilometri a piedi della statale 51 Alemagna tra San Vito di Cadore e Vodo di Cadore, una strada trafficata e pericolosa specialmente quando inizia a farsi buio. Una situazione resa più complessa dalla neve e dalla temperatura che aveva già raggiunto i -3 gradi. L’11enne e la sua famiglia non erano al corrente del cambio di biglietto avvenuto in vista dell’inizio delle Olimpiadi invernali. Il costo del biglietto della linea 30 Calalzo-Cortina di Dolomiti Bus, infatti, per il periodo olimpico da chilometrico è passato a una tariffa fissa di 10 euro indipendentemente dalla distanza e che va comprato solo tramite app oppure con il bancomat.
Leggi anche
Olimpiadi, da Cortina a Bormio: mappa strade chiuse e ZTL. Cosa sapere
©Getty
Olimpiadi Milano Cortina, le location di tutti gli eventi e delle gare
I Giochi invernali, in scena dal 6 al 22 febbraio, coinvolgono Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Saranno i più diffusi di sempre, con un’area di 22.000 km quadrati. Ecco nel dettaglio dove si svolgeranno gli eventi e le gare