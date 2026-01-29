Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km

Un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare per 6 chilometri sotto la neve perché non aveva il biglietto del bus. È successo in provincia di Belluno con condizioni atmosferiche decisamente non favorevoli vista la neve e le temperature sotto lo zero. Il fatto è riportato dal Gazzettino di Belluno che racconta la testimonianza della mamma del bimbo e della nonna, avvocata di Padova, che ha sporto querela per abbandono di minore. L’11enne era uscito da scuola intorno alle 17 dello scorso 27 gennaio e, una volta salito sull’autobus, aveva esibito il biglietto che però non corrispondeva a quello entrato in vigore da pochi giorni. Di fronte all’impossibilità del bambino di comprare il buono ticket, l’autista gli ha rifiutato la corsa costringendolo a scendere dal bus.