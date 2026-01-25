Firenze, ripresa la circolazione dei treni dopo lo stop dell'AV

Come detto, dunque, si allentano i disagi dopo un fine settimana piuttosto complicato per chi ha dovuto viaggiare in treno. Gli stop erano iniziati alle 15 di sabato 24 gennaio quando è stato chiuso il traffico ferroviario tra le stazioni di Campo di Marte e di Rifredi a Firenze, a causa di lavori legati alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale di ponte al Pino. I convogli dell'Alta velocità non sono potuti arrivare alla stazione centrale di Santa Maria Novella per diverse ore.

Il resto dei lavori

"In questa prima fase è stata realizzata una nuova passerella pedonale, funzionale alle successive lavorazioni previste dal progetto. I lavori si sono conclusi nei tempi previsti, permettendo il regolare ripristino della circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze", ha riferito ancora Rfi. "Le attività hanno comportato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte nel fine settimana, consentendo l'esecuzione delle lavorazioni previste in questa fase del progetto", è stato ancora sottolineato. Tutte le modifiche, ha concluso poi la nota, "erano state comunicate con anticipo e inserite nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie". I lavori, però, continueranno almeno fino a questa notte. "L'intervento sul Ponte al Pino rientra in un più ampio programma di miglioramento dell'assetto urbano della città", ha precisato ancora Rete Ferroviaria Italiana". Spiegando che "le successive fasi di cantiere, già pianificate, saranno comunicate con anticipo in coordinamento con il Comune di Firenze".