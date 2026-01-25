Firenze, ripresa la circolazione dei treni dopo lo stop dell'AV

I disagi erano iniziati alle 15 di sabato 24 gennaio quando è stato chiuso il traffico ferroviario tra le stazioni di Campo di Marte e di Rifredi a Firenze, a causa di lavori legati alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale di ponte al Pino
"È ripresa questo pomeriggio alle 15, come da programma, la circolazione nel nodo ferroviario di Firenze, sospesa dal pomeriggio di sabato 24 gennaio per consentire i lavori al cavalcaferrovia stradale 'Ponte al Pino', intervento realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS) nell'ambito di una pianificazione definita da tempo e condivisa con le istituzioni locali". Lo ha confermato, in una nota, Rete Ferroviaria italiana.
Un fine settimana difficile
Come detto, dunque, si allentano i disagi dopo un fine settimana piuttosto complicato per chi ha dovuto viaggiare in treno. Gli stop erano iniziati alle 15 di sabato 24 gennaio quando è stato chiuso il traffico ferroviario tra le stazioni di Campo di Marte e di Rifredi a Firenze, a causa di lavori legati alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale di ponte al Pino. I convogli dell'Alta velocità non sono potuti arrivare alla stazione centrale di Santa Maria Novella per diverse ore.
Il resto dei lavori
"In questa prima fase è stata realizzata una nuova passerella pedonale, funzionale alle successive lavorazioni previste dal progetto. I lavori si sono conclusi nei tempi previsti, permettendo il regolare ripristino della circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze", ha riferito ancora Rfi. "Le attività hanno comportato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte nel fine settimana, consentendo l'esecuzione delle lavorazioni previste in questa fase del progetto", è stato ancora sottolineato. Tutte le modifiche, ha concluso poi la nota, "erano state comunicate con anticipo e inserite nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie". I lavori, però, continueranno almeno fino a questa notte. "L'intervento sul Ponte al Pino rientra in un più ampio programma di miglioramento dell'assetto urbano della città", ha precisato ancora Rete Ferroviaria Italiana". Spiegando che "le successive fasi di cantiere, già pianificate, saranno comunicate con anticipo in coordinamento con il Comune di Firenze".
Approfondimento
Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi nel weekend
Sciopero trasporti, quanto spesso avviene a ridosso del weekend? DATI
Dall’inizio del 2024 a oggi treni e trasporto locale sono stati coinvolti a livello nazionale in 42 giorni di sciopero, circa uno alla settimana. E osservando il calendario degli stop nazionali, emerge come l’impressione che gli scioperi siano frequentemente intorno ai fine settimana è spesso corroborata dai dati: anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 19 novembre