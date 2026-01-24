Chiuso il traffico ferroviario per lavori dalle 15 di oggi alla stessa ora di domani tra le stazioni di Campo di Marte e di Rifredi. Operazioni di rinnovo degli scambi anche a Santa Maria Novella. Modifiche agli orari e ai percorsi dei convogli di Trenitalia e di Italo ascolta articolo

Fine settimana complicato per chi deve viaggiare in treno. Dalle 15 di oggi, sabato 24 gennaio, alla stessa ora di domani, domenica 25, chiude il traffico ferroviario tra le stazioni di Campo di Marte e di Rifredi a Firenze, a causa di lavori legati alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale di ponte al Pino. I convogli dell'Alta velocità non potranno quindi arrivare alla stazione centrale di Santa Maria Novella, uno degli snodi principali del Paese, per altro interessato direttamente da altri lavori di rinnovo degli scambi nelle stesse date. L'offerta ferroviaria di Italo (LE INFORMAZIONI A QUESTO LINK) e di Trenitalia (QUI GLI AGGIORNAMENTI) è stata ridotta, anche se ci sarà comunque un treno ogni ora, sia in ingresso che in uscita dal capoluogo toscano, così come la capienza a bordo. Modifiche poi al servizio regionale e al percorso degli Intercity lungo la tratta Trieste-Roma.

Collegamenti dei treni interrotti a Firenze: le alternative per spostarsi I passeggeri diretti verso il Nord Italia devono scendere a Campo di Marte e poi salire su un bus navetta verso Rifredi, da cui proseguire il viaggio con un altro treno. Percorso inverso, discesa a Rifredi e viaggio in pullman fino a Campo di Marte, per chi va al Sud. In entrambi i casi previsti tempi di percorrenza più lunghi. Per il trasporto dei viaggiatori tra Campo di Marte e Rifredi sono organizzati sei bus da 50 posti ciascuno. Per chi invece deve andare a Santa Maria Novella è predisposta una navetta gratuita da Campo di Marte fino a piazza della Libertà per poi salire sulla tramvia. Da Rifredi il collegamento con la stazione centrale via bus. Per chi viaggia sugli Intercity Trieste-Roma è previsto un collegamento con bus sostitutivo fra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Rovezzano. Leggi anche Treni, prezzi dinamici AV: come risparmiare sui biglietti delle Frecce