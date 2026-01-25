In apertura dei giornali, la risposta di Meloni alle parole di Trump sull’Afghanistan: “L’amicizia merita rispetto, abbiamo avuto 53 caduti in 20 anni”. Crans-Montana, Moretti scarcerato su cauzione: Tajani richiama l’ambasciatore italiano in Svizzera. Usa, agente federale spara e uccide un 37enne: esplode la protesta a Minneapolis