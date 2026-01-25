Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 gennaio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, la risposta di Meloni alle parole di Trump sull’Afghanistan: “L’amicizia merita rispetto, abbiamo avuto 53 caduti in 20 anni”. Crans-Montana, Moretti scarcerato su cauzione: Tajani richiama l’ambasciatore italiano in Svizzera. Usa, agente federale spara e uccide un 37enne: esplode la protesta a Minneapolis
- Afghanistan, la premier Meloni: "Irricevibili le frasi di Trump sui soldati a Kabul. Il nostro impegno è lungo quasi 20 anni". Crans-Montana, scontro tra Roma e Berna: l'Italia richiama l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti. La presidente del Consiglio: "Hanno rifiutato il nostro aiuto". Anguillara, i genitori del killer trovati impiccati nel garage. La sorella della vittima: "Orrore nell'orrore". Stati Uniti, uomo bloccato a terra e ucciso dai federali: scoppia la protesta a Minneapolis
- Afghanistan, la premier Meloni al presidente americano Trump dopo le accuse ai soldati Nato: “Serve rispetto”. Il ministro della Difesa Crosetto scrive al segretario generale dell’Alleanza atlantica Rutte e a Washington. Stati Uniti, gli agenti uccidono ancora: Minneapolis in rivolta per la morte di un infermiere intervenuto in difesa di due donne. Il sindaco Frey e il governatore Walz: “Basta violenze dell’Ice”. La Casa Bianca: “Sono patrioti”
- Ferocia a Minneapolis, l'Ice uccide ancora. Un infermiere viene pestato da sei agenti e colpito al petto: "Era armato". Deportata una bimba di due anni. Soldati Nato in Afghanistan, la premier Meloni contro il presidente americano Trump: "Frasi inaccettabili". Femminicidio di Anguillara, suicidi il padre e la madre dell'assassino di Federica. Crans-Montana, scontro tra Roma e Berna dopo la scarcerazione di Moretti: dalla Svizzera una lezione sui poteri separati
- Crans-Montana, Roma richiama l'ambasciatore dopo la scarcerazione del titolare del bar della strage di Capodanno: alta tensione Italia-Svizzera. Il ministro degli Esteri: “Moretti può scappare, buchi nell’inchiesta”. Ucraina, nuovo vertice a tre con gli Usa tra sette giorni. Il leader di Kiev Zelensky: “Colloqui con Mosca positivi”. Afghanistan, la premier Meloni avverte il presidente americano Trump dopo le frasi inaccettabili sui soldati italiani. Anguillara, tragedia senza fine: trovati impiccati in casa i genitori del killer di Federica
- Il bianconero Thuram lancia la sfida al Napoli e al campionato: "Dai Juve, vinco con te! Giochiamo senza paura e col sorriso, Spalletti è un genio. Io all'Inter? Mai. E non vorrei mio fratello Marcus a Torino: qui porterei uno come Benzema". Conte in emergenza: si ferma anche Milinkovic-Savic, è in dubbio. Giovane e Lukaku in panchina pronti a entrare. Tennis, Sinner di ferro: crampi, poi rimonta in Australia (e ora c'è Darderi). Franzoni trionfa nella discesa libera a Kitzbuehel e pensa ai Giochi
- Spareggione Spalletti-Conte e Gasp-Allegri. Alle 18 c'è Juventus-Napoli: Lucio con David centravanti. En-Nesyri diventa un intrigo. Antonio con nove assenti, dubbio Milinkovic-Savic: pronto Meret. Giovane subito in panchina. Alle 20.45 c'è Roma-Milan: prima volta all'Olimpico per Malen. Ipotesi Cristante trequartista, Ghilardi confermato in difesa. Max recupera Saelemaekers: fuori Pulisic, Leao con Nkunku. Cagliari, Semih di gioia: altra vittoria pesante, Fiorentina ko 2-1 in casa. Como da favola: 6-0 al Torino e sorpasso alla Juventus
- Alle 18 Juve-Napoli, intervista all'ex vicepremier e tifoso bianconero Veltroni: "Il cuore di Conte è allo Stadium". Il politico e scrittore: "Che spettacolo con Spalletti! Luciano ha trovato le macerie e ha ricreato la squadra: adesso gli diano i giocatori giusti. Non riesco a immaginare una Juventus senza la famiglia Agnelli, e viceversa". Riecco Conceicao con Yildiz dietro David. Partenopei in emergenza: out Milinkovic-Savic, ma c'è il neoacquisto Giovane. En-Nesyri, tentato dal ritorno al Siviglia, non ha ancora dato il via libera ai bianconeri
- Afghanistan, il presidente americano Donald Trump si scaglia contro la Nato. La premier Meloni non ci sta: “Con gli Stati Uniti siamo amici, ma serve rispetto. In 20 anni l’Italia ha avuto 53 caduti e oltre 700 feriti”. L’asse Roma-Washington non è in discussione, ma il governo mette i puntini sulle “i”. Strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo la scarcerazione su cauzione di Moretti è gelo tra Italia e Svizzera. Il ministro degli Esteri Tajani: “Grave offesa”. Ritirato l’ambasciatore
- L’Energy Release è diventato più oneroso sia per le imprese che costruiscono in proprio gli impianti, sia per quelle che si rivolgono a utility oppure a fondi di investimento. È l’effetto dei correttivi introdotti dall’Ue allo strumento nato per consentire agli energivori di avere forniture di energia elettrica a prezzi calmierati in cambio di nuove fonti rinnovabili. Le commissioni chieste alle imprese salgono da 3 fino a oltre 7 euro a megawattora
- L’avvocato Previti intervistato dalla trasmissione televisiva Report: “Il ministro Nordio riforma i giudici come volevamo io e Berlusconi. Silvio penserà bene, è la legge che volevamo: qui la giustizia non c’è più”. Stati Uniti, l’Ice fa un altro morto a Minneapolis: la vittima aveva 37 anni, non era armato ed era americano. E in Minnesota esplode la rivolta. Sugli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement Usa a Milano-Cortina il Viminale dice che “non risulta”. “Ma al Fatto Quotidiano sì”, scrive il giornale
- Dopo le critiche alla Nato, Meloni spettina Trump. La premier al presidente americano: “Inaccettabile sminuire il contributo italiano in Afghanistan. Sono caduti 53 uomini. L’amicizia necessita di rispetto”. E il ministro della Difesa Crosetto scrive agli Stati Uniti. Intervista all’eurodeputata Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen: “Il presidente francese Macron è rimasto fregato dall’intesa Roma-Berlino”. Crans-Montana, gli svizzeri fanno i furbi: Moretti scarcerato, l’Italia richiama l’ambasciatore. E Berna tentenna
- Afghanistan, Meloni attacca Trump: dopo le parole di Donald sugli alleati (“A Kabul lontani dal fronte”) la premier è costretta a intervenire. Intanto la polizia del tycoon uccide ancora: in Minnesota, gli agenti sparano a un uomo di 37 anni (“Era armato”). Non solo: l’Ice arresta una bimba di due anni. Tensioni e proteste negli Stati Uniti, i dem guardano al governatore della California Newsom (ma la sua corsa è in salita)
- Il patto d’acciaio: parte dell’industria della Difesa il nuovo asse Italia-Germania. La premier Meloni con il cancelliere Merz sprona l’Ue: “Decida il suo destino o lo subirà”. Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, è in corso il triangolare Usa-Ucraina-Russia sulla guerra a Kiev. Board of Peace per Gaza, la presidente della Commissione europea von der Leyen apprezza (invece Francia e Gran Bretagna lo scartano). Ddl antisemitismo, tensioni dentro il Pd: il senatore dem Delrio non arretra
- La rivolta delle imprese: chi si oppone al Mercosur votando contro, lavora contro la crescita e contro l’interesse nazionale. Di fronte al protezionismo serve infatti più apertura, e non populismo. Guerre che l’Occidente può vincere: i russi ad Abu Dhabi con Budanov, la spia che vogliono fare fuori e con il loro solito disco rotto; il presidente ucraino Zelensky dice che la debolezza di Kiev è la debolezza d’Europa. Chi deve essere grato a chi?
- Guerra incivile: ancora un cittadino di Minneapolis ucciso dalla milizia anti-migranti nella città assediata. Ancora proteste e scontri dopo la diffusione delle immagini. Stavolta il governatore Walz chiama il presidente americano Trump: “L’Ice via da qui, subito”. E mobilita la Guardia nazionale dello Stato. Crans-Montana, il governo attacca i giudici svizzeri: quasi crisi diplomatica dopo la scarcerazione del titolare della discoteca della strage di Capodanno