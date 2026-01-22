Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 gennaio: la rassegna stampa

La Groenlandia con il dietrofront di Trump sui dazi ai Paesi dell'Ue e l'annuncio di un "accordo" con la Nato, il maltempo che ha flagellato il Sud Italia, gli sviluppi sulla questione Mercosur e su quella relativa al Board of Piece per Gaza. Mentre, per lo sport, i risultati delle italiane in Champions League ed il calciomercato. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Le sorti della Groenlandia in apertura: "Svolta di Trump dopo le minacce". Sull'isola "niente uso della forza", spiega il tycoon che poi incontra Rutte: "Verso un accordo con la Nato". E "ferma i nuovi dazi". Maltempo: "Onde di 16 metri, in Sicilia danni per 500 milioni". Crans-Montana, Jessica si difende: "Li avevo avvisati su quelle scintille". Docufilm su Regeni: "Prove sparite e depistaggi, tutte le bugie".
- "Groenlandia, la svolta di Trump" è il titolo d'apertura. Il presidente Usa a Davos "attacca l'Europa": "E' irriconoscibile". Poi ecco l'annuncio a sorpresa dopo l'incontro con Rutte: "Definito con la Nato un accordo vantaggioso sulla regione artica, niente dazi da febbraio per i Paesi dell'Ue". Mercosur: "Blitz a Strasburgo, bloccato l'accordo". Board of Peace di Gaza, per ora Meloni non entra: "Serve tempo". Scontro Pd-Nordio: "Un software spia nei pc delle procure".
- "Groenlandia, giravolta Trump", titola in primo piano il quotidiano torinese. Prima la minaccia del tycoon: "Ci serve a tutti i costi". Poi ecco l'annuncio: "Intesa Nato, non metto più nuovi dazi". Orsini: "Senza Mercosur persi 14 miliardi". Il Board of Peace di Gaza: "Irrilevanza sulla pace, la condanna dell'Onu". Il giorno della memoria: "Shoah, il dovere di mostrare le fotografie dell'orrore".
- Groenlandia, Trump: "Niente nuovi dazi". Prima l'attacco all'Europa del presidente Usa: "Se non la cedete ce ne ricorderemo". Poi annuncia: "Definitivo con Rutte il quadro di un nuovo accordo". Board per Gaza, Meloni sente il Colle: "Problema costituzionale, serve più tempo". Stadi, arriva "la stretta del Viminale". Anguillara, il "killer confessa" ma per i pm ci sono ancora "zone d'ombra". Fotonotizia sulla "sfida di Ostia moderna".
- Champions League: "Che Signora". Thuram e McKennie in gol: "Benfica ko, gli ottavi più vicini". Il napoli "per ora fuori" e "non passa la norma sblocca mercato". Amara la sfida per l'Atalanta che "cade in casa con l'Athletic Bilbao". Inter: "Rilancio scudetto". Milan: "Carica Cardinale". Europa League, oggi in campo Roma e Bologna.
- Ancora la Champions in apertura: "Lucho show, battuto Mourinho". Schiaffi a Openda e lite con un tifoso, "Spalletti stende il Benfica". E la Juve "è già ai playoff". Calciomercato Napoli: "C'è Giovane". Inter: "La Premier pazza di Pio". Milan: "Il patto di stabilità". Lazio: "Romagnoli si chiama fuori". Fiorentina, il funerale di Commisso: "Lacrime e affetto per Rocco". Europa League: "Ferguson e Dallinga la risposta".
- Champions League, "la Juve chiama il G8". Thuram e McKennie in gol, 2-0 al Benfica: "gli ottavi sono ancora possibili". Crolla, invece la Dea: "Atalanta, cosa combini?". Europa League, oggi in campo Roma e Bologna contro Stoccarda e Celtic. Calciomercato Torino: "Virata Jappert... per forza". Inter: "Ora Perisic, poi il Dibu". Tennis, Australian Open: "Sinner, hai visto Alcaraz?".
- "Accordo con Trump, avvisate la sinistra" è il titolo d'apertura. Il tycoon "attacca l'Europa" ma poi a sorpresa annuncia: "Pace artica, via i dazi". Vince "la linea Meloni". Politica, i 5s e il vice Hannoun: "Conte deve spiegare". Nuove linee guida da Bruxelles: "Il bavaglio per chi critica gli islamisti". Referendum sulla giustizia: "Gratteri querela chi non dimentica".
- Giustizia: "Nordio denuncia l'Anm perchè ha detto la verità". Il ministro annuncia: "Col sì mai più ministri indagati", poi parla "di bugie". Donald Trump: "Groenlandia subito". VdL, intanto, "si schianta sul Mercosur". La moglie di Barghouti: "Il Board di Gaza riporta al centro il caso della Palestina". Il Fatto "sconfigge" Renzi: "Dire 'bullo' è legittima difesa".
- Trump apre, Wall Street risale: "Sulla Groenlandia accordo con la Nato e niente nuovi dazi". Mercosur: "Stop dall'Europarlamento". Immobili: "Casa, controlli su bonus e catasto. In arrivo 200mila lettere in tre anni". Incontro in Vaticano: "Al Papa la pergamena del Festival dell'Economia". Medioriente: "Raid israeliani nella Striscia, tre giornalisti tra le vittime".
- Groenlandia: "La farsa è finita". Trump a Davos ritira i dazi decisi "dopo gli sbarchi Ue" e annuncia "un'intesa con i danesi". Meloni, intanto, "apre al piano di un Consiglio per la pace con i russi" ma sottolinea che "per la firma è presto". Putin sui soldi russi: "Usateli per l'Ucraina". Il campo largo si riunisce per "sostenere il terrorista palestinese: libertà per Marwan". Autogol di Report: "Punta Nordio, inguaia il M5s".
- "C'è in gioco più di un pezzo di ghiaccio", è uno dei titoli in prima pagina. Trump "esclude l'opzione militare in Groenlandia e ritira i dazi: la deterrenza funziona". Intanto Meloni "prende tempo, si rifugia dietro Mattarella e scansa Davos". Giustizia: "Copyright Gratteri", il pm che ha usato "un'intervista falsa di Falcone denuncia FdI per averne usato una sua vera".
- "A mondo mio". Trump porta a Davos il suo attacco contro l'Europa: "Prenderemo la Groenlandia. Senza forza se ci direte di sì, altrimenti ce ne ricorderemo". Minaccia di fare "il bis del Venezuela", poi dice di avere "una base di accordo con la Nato e frena sui dazi punitivi". Gaza: "Meloni decide di sfilarsi dal Board of Peace, almeno per il momento". Mercosur: "Il Parlamento Ue blocca l'accordo". Giustizia: "Nordio si autoincensa, poi minaccia i dem".
- Groenlandia, retromarcia di Trump: "No ai dazi, ora patto con la Nato". Il presidente Usa "si rimangia le minacce tariffarie contro l'Ue" e annuncia: "Con Rutte basi per un accordo sull'Artico". Il caso: "Spiati i giudici. Report denuncia, Nordio insulta". L'editoriale: "In Ue panico sovranista, il tycoon non è più un collante". Board of Peace: "La nuova pace spudorata e a pagamento".
- "Gelo globale". L'uragano Trump si abbatte su Davos e il clima precipita: "Vogliamo quel posto chiamato Groenlandia". Poi "minaccia" gli europei: "Se rispondete di no ce ne ricorderemo". Board of Peace per Gaza: "I leader europei se ne lavano le mani". Giustizia, Nordio nel mirino: "L'Anm alza lo scontro con il governo". Il commento: "Integrare il 7 ottobre nel giorno della Memoria".
- Groenlandia: "Svolta Trump, intesa con la Nato e stop ai dazi". Il presidente americano: "Accordo storico con Rutte, abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo". Board of Peace: "Meloni interessata, ma per ora non è compatibile con la Costituzione". Ue-Mercosur: "Si blocca l'accordo col Sudamerica". Giustizia, Nordio alle opposizioni: "Basta litanie". Nino Migliori si racconta: "Ricomincio da 100".