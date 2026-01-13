Offerte Sky
Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara

Cronaca
©Ansa

Della donna di 41 anni non si hanno notizie dall'8 gennaio intorno alle 23. Le ricerche sono scattate in tutta la zona di Anguillara Sabazia, centro in provincia di Roma, dopo la denuncia di presentata dallo stesso marito della donna che adesso risulta indagato per omicidio, mentre le indagini proseguono

ascolta articolo

Risulta essere indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Gli inquirenti, in questa fase, stanno lavorando per trovare risposte in tutte le direzioni, senza escludere alcuna pista ma intanto hanno deciso di sequestrare l'auto e il cellulare dell'uomo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia, che ha aperto, per l'appunto, un fascicolo per omicidio.

La denuncia di scomparsa

A denunciare la scomparsa della 41enne era stato lo stesso uomo, facendo scattare le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco anche nel lago di Bracciano. Ma secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato Torzullo entrare nella villetta in cui abitava e non uscire più. 

