Donna scomparsa vicino Roma, si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio per la scomparsa di Federica Torzullo, 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Ad aprire il fascicolo la procura di Civitavecchia. Le indagini scono scattate sibito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito. Oggi i carabinieri sono entrati nella casa della donna per i rilievi e l'abitazione è stata successivamente sequestrata. Si stanno seguendo tutte le piste. L'ipotesi per cui si indaga è omicidio ma al momento non ci sarebbero riscontri, né tracce della donna.

Cosa sappiamo

Di Federica non si hanno notizie dall'8 gennaio intorno alle 23; le ricerche sono scattate in tutta la zona di Anguillara Sabazia, centro in provincia di Roma, dopo la denuncia di presentata dal compagno della donna, titolare di una ditta di scavi. Tuttavia sarebbero emerse nelle ultime ore alcune discrepanze sul racconto fornito dall'uomo che avrebbe fatto sembrare agli inquirenti poco sostenibile l'ipotesi di un allontanamento volontario. Non emergono preparativi, contatti o segnali compatibili con una fuga. Da qui il sospetto che la scomparsa possa essere stata inscenata anche se proseguono le ricerche. L'associazione Penelope Lazio ha diffuso un volantino con l'identikit della donna, invitando chiunque abbia informazioni utili a chiamare il 112. La donna, alta 1,80, pesa 80kg, ha occhi neri, alcuni tatuaggi sul corpo, ha occhi neri e capelli castani ed al momento della scomparsa aveva i documenti con sè.