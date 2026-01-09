Capotreno ucciso, trovato un coltello nel percorso fatto dall'indagato

Dall'esame autoptico risulta che la coltellata che ha ucciso Alessandro Ambrosio è piuttosto profonda e la lama sarebbe penetrata probabilmente fino all'impugnatura dell'arma. A Brescia, il territorio dove è stato fermato Marin Jelenic il 6 gennaio, oggi è in programma l'udienza di convalida

Nel corso del nuovo sopralluogo svolto ieri nel luogo dove è stato ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna è stato trovato un coltello, in un'area compatibile col percorso fatto dall'indagato, il croato Marin Jelenic, per allontanarsi dopo, in ipotesi, aver assassinato il giovane bolognese. Del ritrovamento dà notizia Repubblica. L'arma sarebbe stata rinvenuta, secondo quanto si apprende, più o meno nel punto dove il croato si era nascosto, per evitare di essere visto dalla persona che stava sopraggiungendo in direzione opposta, e che poi ha chiamato i soccorsi. Tutto è successo nella stradina che collega il piazzale ovest della stazione ferroviaria con il parcheggio per i dipendenti. Per verificare che sia effettivamente il coltello del delitto sarà necessario fare accertamenti, probabilmente con avvisi alle parti e in contraddittorio: impronte digitali e analisi genetiche, comparando eventuali tracce di sangue con quello della vittima. Proseguono intanto le indagini della squadra mobile, coordinata dalla Procura. Oggi a Brescia, il territorio dove è stato fermato l'indagato il 6 gennaio, è in programma l'udienza di convalida.