L'impatto è avvenuto poco prima delle 9. A chiamare i soccorsi è stato l'amico che si trovava con la vittima: la squadra medica, giunta sul posto in elisoccorso, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima era austriaca e viveva a Vienna

Incidente mortale questa mattina in Trentino. Un base jumper ha perso la vita dopo essersi lanciato dal Monte Brento, in valle del Sarca: la vittima, che era di origine austriaca e viveva a Vienna, avrebbe perso il controllo della traiettoria finendo lungo un pendio scosceso della parete sottostante. A dare l’allarme, intorno alle 9, è stato l’amico e compagno di escursione che, al momento del salto, stava filmando il volo dall'exit Spartacus, un dente di roccia dal quale i jumper si lanciano.

I soccorsi

A ricevere la richiesta di aiuto è stato il 112 intorno alle 9 di questa mattina. La Centrale unica di emergenza ha subito chiesto l'intervento dell'elicottero mentre quattro operatori della stazione Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico Trentino raggiungevano località Gaggiolo di Dro. L'elicottero ha effettuato un primo sorvolo, individuando subito il jumper. Il tecnico di elisoccorso e la squadra medica sono stati calati con il verricello nel punto dove si trovava l'uomo ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta delle autorità, il corpo dell'uomo è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato in località Gaggiolo.