Vende disegni per comprare regalo alla sorellina: la storia di Alessio

Vende disegni per comprare un regalo alla sorellina: la storia del piccolo Alessio

Cronaca
©Getty

Il bambino ha 11 anni e il suo scopo era racimolare alcuni soldi per poter fare una sorpresa natalizia alla sorella di 3 anni. La sua storia ha commosso i carabinieri, intervenuti su segnalazione di una commerciante, che lo hanno riaffidato al padre dopo aver fatto trascorrere ad Alessio alcune ore in caserma e aver dato un regalo sia a lui che alla sorellina

ascolta articolo

Ha 11 anni e si chiama Alessio. Per poter comprare un regalo di Natale alla sua sorellina ha deciso di mettersi in strada, davanti a un negozio di giocattoli, per vendere alcuni libri e i suoi disegni. Un modo, l’unico venuto in mente al piccolo residente di Mugnano, in provincia di Napoli, per racimolare alcuni soldi e fare una sorpresa alla sorella di 3 anni. Una storia che, per la sua genuinità, ha commosso tutto il paese. 

Un regalo alla sorellina

La presenza del piccolo Alessio era stata notata dalla responsabile dell’attività commerciale davanti alla quale il bambino si era posizionato con la sua bancarella improvvisata. La negoziante, avendo visto il bambino lì da solo per tanto tempo, aveva segnalato il fatto ai carabinieri, subito intervenuti per capire cosa stesse accadendo. Alessio, rassicurato dai militari dell’arma, ha raccontato di essersi allontanato da casa al solo scopo di racimolare alcune monete per comprare un regalo di Natale alla sorellina minore. Il bimbo ha spiegato di aver perso la mamma e di non voler chiedere i soldi al papà: probabilmente non trovava la richiesta corretta perché consapevole di non essere andato bene a scuola.

