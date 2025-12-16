Lavoro, "All'Antico Vinaio" 3mila euro per i dipendenti a Natale

Nell'anno del traguardo dei 50 store aperti nel mondo, All'Antico Vinaio sceglie di condividere il successo con chi lo rende possibile ogni giorno. Il fondatore Tommaso Mazzanti ha annunciato un importante piano welfare 2026, che prevede fino a 3mila euro a testa per i dipendenti del gruppo. L’annuncio è arrivato durante la riunione di fine anno, in un momento di grande partecipazione: Mazzanti ha comunicato la decisione direttamente ai suoi collaboratori, che hanno accolto la notizia con un lungo e spontaneo applauso, immortalato in un video condiviso sui social. "Dopo aver alzato l’asticella lo scorso anno, abbiamo deciso di confermare anche per il 2026 un piano di welfare dedicato alle persone che ogni giorno fanno crescere questo progetto - ha spiegato Mazzanti - È il nostro modo di dire grazie, in maniera concreta".

Traguardi e il piano che premia i dipendenti

Rispetto allo scorso anno, il numero dei dipendenti beneficiari è cresciuto del 27,5%, a testimonianza di una rete in continua espansione. Durante la serata, il fondatore ha sottolineato come la crescita di All’Antico Vinaio sia sempre stata pensata come un percorso condiviso, in cui i risultati economici vanno di pari passo con l’attenzione al benessere delle persone. Il welfare, in quest’ottica, non è solo un riconoscimento economico, ma un modo concreto per ringraziare ogni persona per la dedizione e la passione quotidiana. Accanto al bonus economico, il piano welfare 2026 prevede anche altri due importanti riconoscimenti. L’assegnazione di una settimana aggiuntiva di ferie retribuite per tutti i dipendenti a tempo indeterminato, un beneficio pensato per favorire il benessere personale, il tempo libero e l’equilibrio tra lavoro e vita privata. E l’opportunità speciale dell’incentive trip legato all’apertura del nuovo store di Miami: otto dipendenti saranno scelti per partecipare a un viaggio di una settimana durante la quale si avrà la possibilità di vivere dall’interno le attività legate all’apertura insieme al fondatore Mazzanti, visite e attività dedicate alla scoperta della città, e una cena esclusiva con lui durante il soggiorno.

La storia dell'azienda

All'Antico Vinaio nasce nel 1991 a Firenze con la famiglia Mazzanti. Oggi è considerato uno dei migliori street food al mondo e la rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” (preparato con Sbriciolona, crema di pecorino fatta in casa, crema di carciofi e melanzane fritte leggermente piccanti) tra i migliori 5 panini al mondo. Nel 2014 è stato il locale più recensito al mondo su Trip Advisor. Ad oggi All’Antico Vinaio conta 50 negozi tra Italia, Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito e Francia ed è una realtà in continua espansione. Tommaso Mazzanti è nato nel 1988 a Bagno a Ripoli (Firenze). Ha frequentato la scuola alberghiera fino all'età di 16 anni e poi è entrato nell'azienda di famiglia (All'Antico Vinaio). Nel 2020 apre a Milano il suo primo negozio fuori Firenze. È stato premiato come uno dei 100 Top Manager del 2025 da Forbes Italia.