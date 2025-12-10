A quattro anni dalla liberazione, Patrick Zaki è diventato papà

Il piccolo è nato l’8 dicembre, lo stesso giorno in cui nel 2021 il ricercatore e attivista veniva liberato in Egitto. "Credevo che quel giorno non potesse cambiare significato... fino all'arrivo di Wedd", ha scritto Zaki su Instragram
A quattro anni esatti dalla sua liberazione in Egitto, nasce il figlio di Patrick Zaki. "Pensavo che quella data sarebbe rimasta per sempre legata a una memoria pesante, segnata da un'esperienza difficile da separare dal dolore. Credevo che quel giorno non potesse cambiare significato... fino all'arrivo di Wedd", dice l'attivista su Instagram, postando una foto con la compagna Reny e il neonato. L'8 dicembre "è nato nostro figlio, e in un attimo la mia memoria si è trasformata. Il giorno che portava il peso del passato è diventato un giorno di luce. È diventato insieme il giorno della libertà e il giorno della nascita. Come se il destino avesse voluto ricordarmi che anche la memoria può guarire quando entra in contatto con un nuovo amore, quando la vita si intreccia con il senso più profondo delle cose".
Il significato del nome
Wedd, spiega Zaki, significa "affetto sincero". "Tutto ciò che avevo vissuto prima si è trasformato nel momento in cui abbiamo stretto tra le braccia Wedd — un nome scelto con cura, perché il mondo soffre di mancanza di gentilezza, e abbiamo desiderato che lui potesse portarne un po' nel suo destino. Che la sua presenza ci ricordasse ogni giorno che la dolcezza è forza, e che l'amore è un valore che non si sostituisce. Quel giorno non ho ritrovato solo la libertà... quel giorno ho ritrovato me stesso. E la nascita di Wedd ha reso tutto più possibile, più luminoso, più vero".
©Ansa
Patrick Zaki, dall'arresto alla grazia: le tappe della vicenda
Il giovane, che frequentava il master in studi di genere dell'Università di Bologna, fu fermato in Egitto e portato in custodia nel febbraio 2020. Nel dicembre 2021 viene disposta la scarcerazione ma non l'assoluzione dalle accuse di aver diffuso notizie false. Poi, un'infinita serie di rinvii della pronuncia: la condanna arriva il 18 luglio 2023, all'11esima udienza. Un giorno dopo viene graziato dal presidente al-Sisi e il 20 luglio viene rilasciato. Il 5 luglio 2023 Zaki si era laureato dall'Egitto