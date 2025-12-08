Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

+Europa: “Emma Bonino dimessa dall'ospedale, è a casa”

Cronaca

In un post pubblicato sui social di +Europa si legge: "Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili"

Prosegue il recupero di Emma Bonino, dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì. "Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili", si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: "Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l'Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un'intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: 'L'Europa che non ci piace è tutta l'Europa che manca e che dobbiamo fare'." 

Cronaca: Ultime notizie

+Europa: “Emma Bonino dimessa dall'ospedale, è a casa”

Cronaca

In un post pubblicato sui social di +Europa si legge: "Siamo felici di annunciare che Emma è...

Papa Leone XIV: "Umanità provata, ora si aprano le porte della pace"

Cronaca

Il Pontefice ha compiuto il tradizionale l'atto di venerazione alla Vergine in piazza di...

Bimba morta A5, procura indaga su omicidio stradale e fuga

Cronaca

La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del...

Detenuto evaso da Opera in fuga: le immagini delle sbarre tagliate

Cronaca

Il 41enne Toma Taulant, che si trovava nel settore di massima sicurezza, è riuscito a darsi...

Operata al cuore neonata prematura di 600 grammi a Patti, sta bene

Cronaca

L'intervento nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale "Barone Romeo" di Patti. La...

Cronaca: i più letti