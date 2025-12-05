Sciopero dipendenti Ministero della Giustizia del 5 dicembre, orari e comparti coinvoltiCronaca
Nella giornata di oggi tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia sciopereranno per 24 ore per i 12 mila lavoratori dell’Ufficio per il processo, struttura nata nel 2022 grazie alle risorse del PNRR e che ora il dicastero di via Arenula vorrebbe ridurre attraverso delle prove selettive. Presente anche un presidio davanti al Senato
Oggi, 5 dicembre, giornata di sciopero di 24 ore dei lavoratori del Ministero della Giustizia. L’agitazione, promossa dalla Fp Cgil, mira a migliorare le condizioni dei 12 mila dipendenti impegnati nell’Ufficio per il processo, una struttura nata nel 2022 grazie alle risorse del PNRR e considerata decisiva per l’efficienza degli uffici giudiziari, che ora il Ministero vorrebbe ridurre attraverso delle prove selettive. Presente anche un presidio nazionale a Roma davanti al Senato.
La risposta del sindacato
La decisione viene ritenuta inaccettabile dal sindacato, poiché le attività svolte dagli addetti dell’Ufficio per il processo sono considerate indispensabili per ridurre i tempi dei procedimenti e sostenere l’intera macchina giudiziaria. Per questo Fp Cgil insiste sulla necessità di stabilizzare il personale e di definire un percorso contrattuale certo. A questo proposito il sindacato chiede un confronto con il Ministero e investimenti sul personale esistente, ed è anche per questo che l’agitazione è stata indetta in questo periodo di discussione della Manovra, con la speranza di ottenere una risposta politica prima che la finestra utile si chiuda. Inoltre, gli organizzatori vogliono riportare l’attenzione pubblica su persone che garantiscono ogni giorno la tenuta dei servizi.
