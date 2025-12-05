La risposta del sindacato

La decisione viene ritenuta inaccettabile dal sindacato, poiché le attività svolte dagli addetti dell’Ufficio per il processo sono considerate indispensabili per ridurre i tempi dei procedimenti e sostenere l’intera macchina giudiziaria. Per questo Fp Cgil insiste sulla necessità di stabilizzare il personale e di definire un percorso contrattuale certo. A questo proposito il sindacato chiede un confronto con il Ministero e investimenti sul personale esistente, ed è anche per questo che l’agitazione è stata indetta in questo periodo di discussione della Manovra, con la speranza di ottenere una risposta politica prima che la finestra utile si chiuda. Inoltre, gli organizzatori vogliono riportare l’attenzione pubblica su persone che garantiscono ogni giorno la tenuta dei servizi.