Torino, un "abbraccio d’Italia" ai bambini ucraini di Cascina Torta

L’8 dicembre sarà una giornata speciale per i bambini ucraini ospiti del Centro di Accoglienza Cascina Torta. L’iniziativa, promossa dalla giornalista e attivista Claudia Conte, unirà istituzioni, sport e cultura in un segno di vicinanza.“Il Piemonte è terra di solidarietà. La pace si costruisce proteggendo questi bambini”, ha dichiarato il presidente della regione Alberto Cirio.

Una giornata dedicata alla solidarietà, alla vicinanza e all’inclusione. L’8 dicembre sarà un momento speciale per i bambini ucraini ospiti del Centro di Accoglienza Cascina Torta, a Torino, gestito dalla Cooperativa sociale L’Angolo e oggi rifugio per 248 persone in fuga dalla guerra. L’iniziativa, promossa dalla giornalista e attivista Claudia Conte con il patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia, nasce dal desiderio di regalare ai piccoli un momento di serenità e speranza, senza dimenticare che il loro Paese è ancora segnato dalla guerra e dal dolore. La giornata sarà un abbraccio collettivo, simbolo di vicinanza e pace, per ricordare che anche nei momenti più difficili è possibile ritrovare il sorriso attraverso la condivisione.

Cirio: “La pace si costruisce partendo dai più piccoli”

Il programma dell’8 dicembre vedrà la Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) accanto ai bambini con gadget, kit sportivi e regali pensati per portare un momento di gioia a chi vive lontano da casa. Anche la polizia di stato offrirà il proprio prezioso supporto all’iniziativa, donando ai bambini “Il Mio Diario”, un quaderno didattico interattivo in cui scrivere, esprimere le proprie emozioni e crescere. Un sostegno simbolico ma importante, che si affianca alle parole del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, per il quale “il Piemonte è terra di accoglienza e solidarietà” e “la pace si costruisce partendo dai più piccoli”. “Ospitare queste famiglie e questi bambini significa offrire loro protezione, serenità, normalità, ma significa anche ricordare a tutti noi che la pace si costruisce partendo dai più piccoli. Questa manifestazione acquista un valore ancora più forte perché coinvolge istituzioni fondamentali come la Polizia di Stato, insieme al mondo dello sport, del volontariato e della cultura. Un grazie sincero va a Claudia Conte, alla Cooperativa sociale L’Angolo, alla FIGC, alla Polizia di Stato, alle associazioni e a tutti i partner che rendono possibile questo abbraccio dell’Italia ai bambini ucraini in un momento speciale come il Natale”, ha sottolineato Cirio.



Musica, storie e laboratori per far rinascere il sorriso



Sul palco salirà il cantautore Massimo Di Cataldo, che sarà insignito come “Ambasciatore del Sorriso nel Mondo” con la consegna del Gogòl e che interpreterà i suoi brani più amati e guiderà i bambini in un laboratorio musicale insegnando loro i primi accordi di chitarra. L’attore Daniel McVicar e l’attrice Angela Melillo accompagneranno i piccoli in un viaggio tra fiabe e racconti, mentre Molino Signetti proporrà un laboratorio di impasto con maestri pizzaioli per condividere un pomeriggio di divertimento, profumi e tradizione italiana. Tra gli ospiti attesi figurano anche il cantante Danilo Amerio, Stephan Nicolussi, Presidente di Domus Europa, e Luca Massaccesi, Medaglia Olimpica e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, insieme a campioni del mondo che porteranno messaggi di solidarietà e sostegno ai piccoli ospiti. L’iniziativa vede il coinvolgimento di numerosi partner, tra cui l’avvocato Maurizio Bortolotto, fondatore dello Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, e Pompeo Torchia, presidente dell’Associazione Sud del Mondo ETS, che il prossimo 16 dicembre presso la Camera dei deputati promuoverà il convegno “Pacificazione e ricostruzione per l’Ucraina”, con un focus sul sostegno, la riabilitazione e l’inclusione dei bambini mutilati.



Conte: “Una giornata nata dal bisogno di non voltarsi dall’altra parte”



Una giornata che unisce istituzioni, musica, sport, solidarietà e memoria, per ricordare che, mentre la guerra continua a ferire l’Ucraina, la pace si costruisce anche così: con gesti di amore, accoglienza, condivisione e speranza.

“L’8 dicembre è per noi una giornata di solidarietà profonda, un’occasione per fermarci e ricordare che, mentre qui celebriamo valori di pace e condivisione, ci sono ancora persone che vivono ogni giorno l’orrore della guerra – ha riferito Claudia Conte -. Questa iniziativa nasce dal bisogno di non voltarsi dall’altra parte, di dare voce a chi soffre e di trasformare la vicinanza in un gesto concreto di umanità. Ringrazio l’Ambasciata d’Ucraina in Italia, la Figc e la Polizia di Stato per aver sostenuto con sensibilità e responsabilità questo evento che parla al cuore di tutti”.

“Per la Cooperativa sociale L’Angolo, questa giornata è un nostro grande abbraccio ai bambini ucraini. A Cascina Torta proviamo ogni giorno a trasformare l’accoglienza in ascolto, relazioni e futuro. L’8 dicembre, grazie alle istituzioni, al mondo dello sport e della cultura, diremo insieme ai nostri piccoli ospiti che non sono soli”, ha concluso la presidente della cooperativa sociale Mirella Margarino.