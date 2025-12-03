Giornata internazionale disabilità, l'Uniba rafforza l'inclusione

Offerte Sky
Giornata internazionale disabilità, l'Università di Bari rafforza l'inclusione lavorativa

Cronaca

Tra le iniziative rese possibili dall’UniBa, dal delegato del rettore per Disabilità e Dsa Gabrielle Coppola e dall’Agenzia per il Placement di Uniba, c'è anche quella che ha coinvolto i ragazzi di "Corp-Osa-Mente", un percorso innovativo di terapia di gruppo rivolto a giovani con Sindrome X Fragile (FXS) e disabilità intellettiva (DI) diretto dalla psicoterapeuta e ricercatrice Alice Montanaro. I ragazzi che fanno parte dell'Associazione X Fragile Puglia di Anna De Florio chiedono una reale inclusione lavorativa

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'Università di Bari ha dedicato una giornata all'inclusione lavorativa con UniBa Job Day Ateneo + Inclusion. 

Tra le iniziative, anche quella che ha coinvolto i ragazzi di "Corp-Osa-Mente", un percorso innovativo di terapia di gruppo cognitivo-comportamentale-neuropsicologico integrata (nCBT) rivolto a ragazzi con Sindrome X Fragile (FXS) e disabilità intellettiva (DI) residenti nella regione Puglia, iscritti all’Università degli Studi di Bari, facenti parte dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sez Puglia. Il gruppo, diretto dalla dott.ssa Alice Montanaro - ricercatrice presso l’Università di Bari e psicoterapeuta - ha partecipato alla giornata di job placement, con la possibilità di sostenere colloqui e presentare i curriculum vitae. 

Il messaggio dei ragazzi

I ragazzi che fanno parte dell'Associazione X Fragile Puglia, presieduta da Anna De Florio, hanno lanciato un messaggio di speranza ai coetanei con disabilità e alle istituzioni, grazie alle possibilità offerte dall’Università di Bari e da Gabrielle Coppola, delegato del rettore per la Disabilità e Dsa, e dalla sensibilità dell’Agenzia per il Placement di Uniba. I giovani chiedono che ci sia una reale inclusione lavorativa anche per loro. "Come psicoterapeuta - commenta la psicoterapeuta Montanaro - ritengo che non esistano “limiti” ai sogni, se abbiamo dei progetti di vita a breve e lungo termine". 

