Sinagoga Monteverde vandalizzata a Roma, si indaga per odio razziale

All'esterno della sinagoga sono comparse scritte come “Palestina Libera” ed è stata imbrattata con della vernice nera la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato del 8 ottobre del 1982. Nel fascicolo, i pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore di Francesco Lo Voi, procedono per il reato di danneggiamento aggravato dall’odio razziale.

“Assistiamo a forme di violenza che non conoscevamo da tempo”

L'atto vandalico alla sinagoga di Monteverde, a Roma, è "il segno della congiunzione drammatica tra antisemitismo e antisionismo in una fascia estrema ma significativa del mondo che manifesta per i palestinesi, e indica fin dove può arrivare l'odio". Lo ha detto il presidente di Sinistra per Israele, Emanuele Fiano, in un'intervista oggi a Repubblica. Per l'ex deputato del Pd, "siamo in presenza di una forma di violenza che non conoscevamo da tanto tempo".