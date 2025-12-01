Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, vandalizzata la sinagoga di Monteverde

Cronaca
©Ansa

Scritte offensive e antisioniste sono comparse sulla sinagoga Beth Michael di Monteverde a Roma. L’episodio è stato subito condannato da istituzioni e politici

ascolta articolo

Le scritte "Monteverde antisionista e antifasicista" e "Palestina Libera" sono apparse alla sinagoga in via Giuseppe Pianese a Roma e imbrattata con vernice nera la targa d'intitolazione. "All'indomani dell'ennesima manifestazione a favore della Palestina, al tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione - sottolinea Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma - Il tempio è dedicato a Micheal Stefano Gaj Tachè, un bambino di soli due anni assassinato dal terrorismo palestinese nel 1982 in un attacco al Tempio maggiore".

 

Condanna unanime 

Contro il gesto è stata espressa solidarietà bipartisan. "Le scritte comparse nella notte al tempio Beth Michael a Monteverde sono un gesto infame che ferisce la Comunità Ebraica e offende l'intera città", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Rivolgo alla Comunità Ebraica la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica per lo spregevole atto di antisemitismo avvenuto alla sinagoga Beth Michael nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma", afferma sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Approfondimento

Roma, murale di Greta Thunberg e Francesca Albanese con Hamas
Vandalizzata una sinagoga a Roma

Cronaca: Ultime notizie

Roma, vandalizzata la sinagoga di Monteverde

Cronaca

Scritte offensive e antisioniste sono comparse sulla sinagoga Beth Michael di Monteverde a Roma....

Caso Pifferi bis, assolte l’avvocata e le psicologhe

Cronaca

Cadute le ipotesi di falso e favoreggiamento. Per l’accusa, l’avvocata di Alessia Pifferi, le tre...

Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì in Tribunale

Cronaca

All’udienza saranno presenti anche i due legali della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas,...

Terremoto Pesaro, scossa di magnitudo 2,5 a Fermignano

Cronaca

Lo segnala l'Ingv sui suoi canali social. Non si segnalano danni a persone o cose, secondo quanto...

Ex Ilva, lo sciopero a Genova: presente anche la sindaca Salis

Cronaca

 I dipendenti sono scesi in piazza per protestare contro il piano illustrato nei giorni...

Cronaca: i più letti