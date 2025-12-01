Roma, vandalizzata la sinagoga di Monteverde

Scritte offensive e antisioniste sono comparse sulla sinagoga Beth Michael di Monteverde a Roma. L’episodio è stato subito condannato da istituzioni e politici

Le scritte "Monteverde antisionista e antifasicista" e "Palestina Libera" sono apparse alla sinagoga in via Giuseppe Pianese a Roma e imbrattata con vernice nera la targa d'intitolazione. "All'indomani dell'ennesima manifestazione a favore della Palestina, al tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione - sottolinea Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma - Il tempio è dedicato a Micheal Stefano Gaj Tachè, un bambino di soli due anni assassinato dal terrorismo palestinese nel 1982 in un attacco al Tempio maggiore".