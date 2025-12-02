Viminale aumenta la scorta al giornalista Sigfrido Ranucci

Il Viminale, a seguito della richiesta del presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, ha aumentato la scorta al giornalista di Report vittima di un attentato a ottobre scorso. Sotto casa del conduttore, ora, ci sono 4 agenti di scorta e un'auto blindata in più

E' stata incrementata la scorta al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. La sua protezione conta ora 4 agenti e un'auto blindata in più. La decisione del Viminale è legata agli sviluppi dell'indagine avviata il 17 ottobre scorso, quando una bomba distrusse l’auto del giornalista davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, vicino Pomezia.

Floridia: da Copasir richiesta atti secretati, convocata Vigilanza Rai

"Negli scorsi giorni ho ricevuto la richiesta del Copasir di acquisire la parte secretata del resoconto dell’audizione di Sigfrido Ranucci svolta in Vigilanza Rai lo scorso 5 novembre. Per questo ho convocato l’Ufficio di presidenza per mercoledì 3 dicembre alle 8.30, così da esaminare la richiesta e sottoporla al voto dei gruppi. A seguire, la commissione si riunirà per il voto sulla nomina del presidente Rai", ha detto la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia.