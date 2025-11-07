Attentato Ranucci, pm chiedono il verbale dell’audizione in Antimafia

La domanda a microfoni spenti

La domanda secretata che i pm di Roma hanno chiesto di poter acquisire è la seguente: “Dopo una puntata di Report che riguardava la presidente del Consiglio Meloni, lei ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta del sottosegretario Fazzolari: ci vuole raccontare meglio questo episodio e farci capire se ci può essere se una connessione con quello che gli è accaduto?". Di questi fatti ha parlato anche Roberto Scarpinato, senatore del Movimento 5 stelle ed ex magistrato, in un’intervista alla Stampa. "Ranucci - ha spiegato Scarpinato al quotidiano - aveva appena riepilogato alcuni fatti inquietanti, che si erano verificati a seguito delle inchieste di Report. In precedenza, aveva dichiarato pubblicamente di essere stato attenzionato da uomini dei servizi su richiesta di Fazzolari. Ho posto la domanda per capire se avesse poi accertato che la notizia fosse infondata, oppure se la confermasse in tutto o in parte". A prescindere dall'attentato, ha argomentato Scarpinato nell’intervista, “non si può ritenere irrilevante il fatto che i servizi raccolgano informazioni sull'attività di Ranucci. Vedo responsabilità politiche gravi nell'assedio alla stampa e alla magistratura indipendenti, che, nella diversità dei loro ruoli, hanno in comune il compito di portare alla luce segreti scomodi e inconfessabili del potere".