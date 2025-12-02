Autostrada A31, tir travolge operai: un morto e un ferito grave

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto sul tratto sud della A31 Valdastico, poco prima del casello di Agugliaro (Vicenza), un mezzo pesante è sbandato travolgendo due operai che stavano lavorando all'interno di un cantiere che era segnalato. Uno è morto sul colpo, mentre l'altro uomo è ricoverato in gravissime condizioni

Tragico incidente lungo l'autostrada Valdastico A31 poco dopo le 13 di oggi. Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un Tir. L'incidente si è verificato nel tratto fra Noventa Vicentina e il capoluogo berico.

L’incidente nel Vicentino

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto sul tratto sud della A31 Valdastico, poco prima del casello di Agugliaro (Vicenza), il mezzo pesante è sbandato travolgendo i due operai che stavano lavorando all'interno di un cantiere che era segnalato. Dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio e dallo stesso camionista, sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Noventa Vicentina, i cui operatori sanitari non hanno potuto che accertare il decesso di uno dei due, la cui morte è probabilmente avvenuta sul colpo. L'altro operaio è stato stabilizzato sul posto dai medici e poi trasportato con un elicottero, giunto da Verona e atterrato ai bordi dell'autostrada, fino all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato subito dirottato nel reparto di rianimazione in gravissime condizioni. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e due pattuglie della Polstrada, che stanno svolgendo le indagini.