Donna investita e uccisa da un’auto a Reggio Calabria

Cronaca
Polizia locale Reggio Calabria

A prestare i primi soccorsi e chiamare aiuto è stato lo stesso conducente del veicolo ma quando è arrivato il 118 per la vittima, 60 anni, non c’era più niente da fare. L’incidente è avvenuto a Gallico poco prima dell’alba

Una donna di 60 anni è morta questa mattina dopo essere stata investita da un’automobile a Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria. La vittima, a quanto si è appreso, si trovava a piedi ai margini della carreggiata, indossava una felpa ed era senza documenti. A chiamare il 118 poco prima dell’alba è stato lo stesso conducente del veicolo che si è fermato a prestare i primi soccorsi: all’arrivo dei sanitari, però, per la donna non c’era più niente da fare. Sul posto la polizia locale di Reggio Calabria che indaga per appurare l’identità della vittima e la dinamica dei fatti. 

