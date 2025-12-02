Arezzo, allontanati figli da famiglia che vive nel bosco

Due figli sono stati allontanati da una famiglia che vive nell'Aretino in una zona boschiva nel comune di Caprese Michelangelo (Arezzo). Alla coppia, secondo le prime informazioni, è stato notificato un provvedimento del Tribunale dei minori di Firenze, che dispone il temporaneo allontanamento dei figli minori, di quattro e otto anni, per irregolarità nella procedura di scuola parentale e mancata assistenza sanitaria.

Cosa è successo

Il provvedimento non disporrebbe la sospensione della patria podestà. La madre, infatti, avrebbe avuto la facoltà di seguire i figli. A differenza della "famiglia nel bosco" di Palmoli, qui, secondo quanto si apprende, saremmo in presenza di persone affiliate ad un gruppo che disconosce qualsiasi tipo di autorità. Sul posto l'intervento di carabinieri e assistenti sociali che, lo scorso 16 ottobre, hanno eseguito il provvedimento del Tribunale dei Minori. Nel decreto di allontanamento si segnalano irregolarità nella procedura di scuola parentale e la mancata collaborazione con i servizi sociali nei controlli sanitari previsti. L'intervento sarebbe stato documentato dalle videocamere della famiglia. Il padre, perito elettronico originario di Bolzano e la madre, di origine bielorussa, ritengono quanto accaduto un intervento sproporzionato.