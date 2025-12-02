Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arezzo, allontanati figli da famiglia che vive nel bosco

Cronaca
©Getty

I minori sono stati temporaneamente allontanati da una famiglia di Caprese Michelangelo per irregolarità nella scuola parentale e nei controlli sanitari. I genitori contestano il provvedimento

ascolta articolo

Due figli sono stati allontanati da una famiglia che vive nell'Aretino in una zona boschiva nel comune di Caprese Michelangelo (Arezzo). Alla coppia, secondo le prime informazioni, è stato notificato un provvedimento del Tribunale dei minori di Firenze, che dispone il temporaneo allontanamento dei figli minori, di quattro e otto anni, per irregolarità nella procedura di scuola parentale e mancata assistenza sanitaria. 

Cosa è successo

Il provvedimento non disporrebbe la sospensione della patria podestà. La madre, infatti, avrebbe avuto la facoltà di seguire i figli. A differenza della "famiglia nel bosco" di Palmoli, qui, secondo quanto si apprende, saremmo in presenza di persone affiliate ad un gruppo che disconosce qualsiasi tipo di autorità. Sul posto l'intervento di carabinieri e assistenti sociali che, lo scorso 16 ottobre, hanno eseguito il provvedimento del Tribunale dei Minori. Nel decreto di allontanamento si segnalano irregolarità nella procedura di scuola parentale e la mancata collaborazione con i servizi sociali nei controlli sanitari previsti. L'intervento sarebbe stato documentato dalle videocamere della famiglia. Il padre, perito elettronico originario di Bolzano e la madre, di origine bielorussa, ritengono quanto accaduto un intervento sproporzionato.

Approfondimento

Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì in Tribunale

Cronaca: Ultime notizie

Arezzo, allontanati figli da famiglia che vive nel bosco

Cronaca

I minori sono stati temporaneamente allontanati da una famiglia di Caprese Michelangelo per...

Il caso dell'imam di Torino Mohamed Shahin: rischia espulsione

Cronaca

Mohamed Shahin è l’imam del quartiere torinese di San Salvario. L’assalto alla...

Olimpiadi Milano Cortina, Enel inaugura la cabina più alta d'Italia

Cronaca

Il nuovo impianto ipogeo, creato sul filone di nuove tecnologie e sostenibilità, è stato...

Natale a Nemi, la magia delle fiabe prende vita nel borgo

Cronaca

Oltre cento installazioni luminose e scenografiche trasformeranno il centro storico e le aree...

Morto il principe del vino Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi

Cronaca

Il principe, proprietario della Tenuta di Fiorano alle porte di Roma, è morto a causa di una...

Cronaca: i più letti