Morto il principe del vino Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi

Lutto nel mondo dell'enologia per la morte di Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi. Il Principe e produttore si è spento a soli 53 anni a causa di una malattia che lo ha consumato nel giro di pochi mesi. Proprietario della Tenuta di Fiorano, alle porte di Roma, Ludovisi aveva portato avanti il disegno iniziato dallo zio Alberico che in quelle terre appena fuori dalla Capitale aveva visto un potenziale dando nuovo slancio alla produzione vinicola.

Nobili origini

Ludovisi viveva in piazza di Spagna, in una casa museo che contiene la storia del suo cognome: una famiglia importante che affonda le sue radici nella Roma del 1500. Antenati illustri di Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi sono stati Papa Gregorio XIII (1572-1585, noto per il calendario Gregoriano e per la Controriforma) e Papa Gregorio XV (1621-1623). In anni moderni, lo zio Alberico aveva deciso di rilanciare la produzione di vino della Tenuta di Fiorano: impegno che Alessandrojacopo ha accolto con passione in quello stesso luogo dove è nato uno dei primi tagli bordolesi della storia italiana. Come ricorda Gambero Rosso, Ludovisi era anche Consigliere dell’Ambasciata dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede. Amante dell’arte, gestiva una galleria di opere contemporanee a Roma dove negli anni sono state ospitate opere di artisti internazionali come Jannis Kounellis e Jan Dibbets fino a David Nash e Carlo Rea.