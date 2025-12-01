Caso Pifferi bis, assolte l’avvocata e le psicologhe

Cadute le ipotesi di falso e favoreggiamento. Per l’accusa, l’avvocata di Alessia Pifferi, le tre ex psicologhe di San Vittore e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini avevano manipolato gli esami per far ottenere a Pifferi la perizia psichiatrica. Il gup di Milano ha quindi deciso di non accogliere la richiesta del pm che per Pontenani aveva chiesto una condanna a 4 anni

L'avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, è stata assolta dall’accusa di falso e favoreggiamento: l’ipotesi di reato contro Pontenani fa parte del secondo filone di indagini sul caso dell'omicidio della piccola Diana, lasciata in casa sola per sei giorni nel 2022 e per il quale la madre è stata condannata a 24 anni in appello. Lo ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi, che nello stesso contesto ha assolto anche le tre ex psicologhe di San Vittore e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini. Per l’accusa al centro c’era una presunta attività di "manipolazione" per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado e un ipotizzato tentativo di indirizzare l'esito dell'accertamento verso un "vizio parziale di mente".

Rifiutata la richiesta del pm

Il gup di Milano Roberto Crepaldi, assolvendo tutti gli imputati del processo bis, ha quindi deciso di non accogliere le richieste del pm Francesco De Tommasi che aveva chiesto una condanna a 4 anni per Pontenani e per una delle ex psicologhe di San Vittore, 3 anni e mezzo per lo psichiatra e consulente della difesa Marco Garbarini e tre anni per altre due psicologhe. Pe3r avvalorare la sua richiesta, il pm aveva definito Alessia Pifferi come una "persona cattiva, insensibile, anaffettiva, cinica, bugiarda e menefreghista", che ha lasciato "consapevolmente morire la piccola Diana in un modo così orribile". E che poi "ha saputo obbedire" alla "vera regista dell'operazione" che "è diventata proprio" la sua avvocata, un'operazione che prevedeva di "farla passare per scema".