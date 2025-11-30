Offerte Black Friday
Milano, ragazza denuncia violenza sessuale fuori da un locale in centro

L’episodio sarebbe avvenuto in un parcheggio in via Crocefisso, dopo che i due avevano trascorso la serata all’interno di una discoteca. Il presunto autore della violenza è stato bloccato dal personale addetto alla sicurezza del locale e denunciato a piede libero

Una ragazza di 24 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale. È successo nella notte intorno alle 3. I due ragazzi, entrambi italiani, erano stati all'interno di una discoteca in via Molino delle Armi e si sono spostati in un parcheggio in via Crocefisso dove sarebbe avvenuto il rapporto sessuale senza il consenso della giovane. 

I soccorsi e la visita alla clinica Mangiagalli

La 24enne ha immediatamente chiamato il 112 ed è stata raggiunta da una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Il presunto autore della violenza sessuale è stato bloccato dal personale addetto alla sicurezza del locale e denunciato a piede libero. Nel luogo indicato dalla giovane sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale carabinieri di Milano per i rilievi utili alla ricostruzione dell'episodio. La giovane è stata accompagnata in codice giallo al centro antiviolenza della Clinica Mangiagalli per la visita specialistica. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto. 

