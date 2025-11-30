Offerte Black Friday
Femminicidio Ilaria Sula, madre di Samson patteggia: condanna per occultamento

Cronaca
©Ansa

Nosr Manlapaz ha aiutato il figlio 23enne a nascondere il corpo della ragazza, uccisa lo scorso marzo. Il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento e ha condannato la donna a due anni con sospensione condizionale

La madre di Mark Samson, il giovane che otto mesi fa ha ammazzato la sua ex fidanzata Ilaria Sula, è stata condannata a due anni per occultamento di cadavere. La donna, Nosr Manlapaz, ha infatti aiutato il figlio 23enne a nascondere il corpo senza vita della giovane studentessa, uccisa lo scorso 26 marzo 2025. La sentenza risale a due giorni fa, quando il giudice ha accolto la richiesta dei legali di Manlapaz per il patteggiamento della pena, concessa con sospensione condizionale. L'istruttoria per il processo a Mark Samson si aprirà invece il prossimo 9 dicembre.

