Prova a strangolare moglie con cavo elettrico, arrestato nel Varesotto

L'uomo, 48 anni, è stato arrestato in flagranza mentre rientrava a casa dopo aver aggredito la moglie. Già nel 2019 aveva aggredito la donna venendo arrestato e patteggiando una pena a due anni di carcere
Ha picchiato la moglie e poi ha tentato di strangolarla con un cavo elettrico. Per questo motivo un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Luino e della stazione di Marchirolo, nel Varesotto, con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Il fatto è avvenuto il 25 novembre scorso, proprio nella Giornata contro la violenza sulle donne: a chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa che, spaventati dalle grida della donna, hanno allertato il 112. L’uomo è un 48enne di origini cingalesi che già nel 2019 aveva aggredito la moglie venendo arrestato e patteggiando una pena a due anni di carcere.
Arresto in flagranza
L’aggressore, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il giorno dell’arresto aveva picchiato la moglie e tentato di soffocarla usando un cavo elettrico al culmine di un litigio per futili motivi. L'uomo poi, dopo l'aggressione, si era allontanato per alcuni minuti da casa per poi essere bloccato e arrestato in flagranza dai militari mentre rincasava. Il 48enne, recidivo, è attualmente detenuto in carcere.
Leggi anche
Città della Pieve, coppia morta in casa. Ipotesi femminicidio-suicidio
©Ansa
Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025
Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime