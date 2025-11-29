Città della Pieve, coppia morta in casa. Ipotesi femminicidio-suicidio

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa a Po' Bandino, una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto c'è anche che possa trattarsi di un femminicidio-suicidio. Sembra che i due fossero stati legati in passato da una relazione.

Le indagini

Entrambi avevano sui 60 anni e vivevano nella zona, al confine tra Umbria e Toscana. Secondo le prime informazioni raccolte dall'Ansa sul posto, sembra che per il delitto-suicidio possa essere stata usata una pistola. L'uomo sarebbe un pensionato mentre la donna un'impiegata. La donna aveva un figlio. Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale compagnia e del reparto operativo del comando provinciale di Perugia, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro.