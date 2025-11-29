Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Città della Pieve, coppia trovata morta in casa. Ipotesi femminicidio-suicidio

Cronaca

I corpi di un uomo e una donna sono stati trovati in un appartamento di Po' Bandino, una frazione del comune umbro. Indagano i carabinieri

ascolta articolo

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa a Po' Bandino, una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto c'è anche che possa trattarsi di un femminicidio-suicidio. Sembra che i due fossero stati legati in passato da una relazione. 

Le indagini

Entrambi avevano sui 60 anni e vivevano nella zona, al confine tra Umbria e Toscana. Secondo le prime informazioni raccolte dall'Ansa sul posto, sembra che per il delitto-suicidio possa essere stata usata una pistola. L'uomo sarebbe un pensionato mentre la donna un'impiegata. La donna aveva un figlio. Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale compagnia e del reparto operativo del comando provinciale di Perugia, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro.

Cronaca: Ultime notizie

Città della Pieve, coppia morta in casa. Ipotesi femminicidio-suicidio

Cronaca

I corpi di un uomo e una donna sono stati trovati in un appartamento di Po' Bandino, una frazione...

Previsioni meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo: ecco dove

Cronaca

La parentesi di freddo prevalentemente soleggiato sta per chiudersi lasciando spazio a una nuova...

Abruzzo, famiglia nel bosco: coniugi accettano casa offerta gratis

Cronaca

Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e...

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Roma, "lista stupri" su muro liceo Giulio Cesare. Valditara: "Grave"

Cronaca

Un elenco di nove nomi di ragazze è comparso sui muri dei bagni maschili dell'istituto...

Cronaca: i più letti