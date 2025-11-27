Omicidi Villa Pamphilj, chiesto giudizio immediato per Kaufmann

Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di 14 mesi sono state trovate morte lo scorso giugno nel parco della Capitale. Al 46enne il pm Antonio Verdi contesta il duplice omicidio aggravato
La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso, lo scorso giugno a Villa Pamphilj a Roma, la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di appena 14 mesi. I corpi delle due vittime, morte soffocate, furono trovati nel parco della Capitale a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Al 46enne il pm Antonio Verdi contesta il duplice omicidio aggravato ma anche l'occultamento di cadavere oltre alle aggravanti dei motivi futili e abietti: la minorata difesa, la relazione affettiva e la discendenza in relazione alla figlia. Gli inquirenti attendono anche le conclusioni dell'indagine interna della polizia in merito ai controlli effettuati a Kaufmann in strada nelle settimane precedenti ai due reati. Su questo i magistrati hanno avviato nei mesi scorsi un fascicolo a modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato.
Le indagini
Il primo ad essere ritrovato, il 7 giugno intorno alle 16.30, è stato il cadavere della piccola Andromeda in una radura trasformata in discarica a Villa Doria Pamphilj. Poche ore dopo, a poca distanza, è stato ritrovato anche il cadavere di una donna in un sacco nero, Anastasia Trofimova. Secondo l'autopsia, mamma e figlia sono state uccise per strangolamento dal compagno e padre Francis Kaufmann, 46enne californiano. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Rebibbia.
