Omicidio Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche dell'assassinio della compagna Anastasia

All'uomo detenuto nel carcere di Rebibbia per l'uccisione della figlia Andromeda, trovata senza vita il 7 giugno scorso, viene contestato anche l’omicidio aggravato della partner
C’è una nuova ordinanza per Francis Kaufmann, detenuto nel carcere di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia per l’omicidio della figlia Andromeda trovata senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma insieme alla madre Anastasia Trofimova. Ora al cittadino americano è contestato anche l'omicidio aggravato della compagna, dopo gli accertamenti seguiti all’autopsia che hanno fatto emergere la morte per soffocamento.
La nuova ordinanza
La nuova ordinanza di custodia cautelare, che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, verrà notificata alla Grecia, dove l'uomo era stato rintracciato diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi, chiedendo di estendere, mandato di arresto europeo, anche per questa accusa.
