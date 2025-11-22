Meteo, inverno in anticipo con neve e gelo polare. Le previsioni

Introduzione
Arriva il freddo artico sull'Italia con il primo weekend dal clima decisamente invernale, con neve anche a bassa quota e temperature in picchiata fino a -10 gradi. L’irruzione di aria gelida proveniente dal Circolo Polare Artico, dopo aver attraversato Regno Unito ed Europa centrale, ha infatti raggiunto il Mediterraneo favorendo la formazione di un vortice che sta intensificando i fenomeni su molte regioni. Secondo le previsione de IlMeteo.it, giornata odierna decisamente perturbato al Centro-Sud, con nuove nevicate anche a quote collinari. Domenica, invece, la giornata sarà più serena, soprattutto al Centro-Nord, ma con possibili estreme gelate. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Neve sabato su Appennino e Romagna
Oggi, nel corso della giornata, neve fino a quote collinari su tutto l'Appennino, a quote basse sulla Romagna, poi oltre i 300-500 metri tra Marche, Umbria e Abruzzo. Verso sera, la neve continuerà a cadere sulla fascia appenninica oltre i 500-600 metri, con un limite più alto al Sud, dove la quota è prevista intorno ai 1000 metri. Il ciclone invernale esaurirà i suoi effetti entro la tarda serata, lasciando spazio a un miglioramento temporaneo.
In Toscana neve da Abetone ad Amiata, Pratomagno e Lunigiana
Neve al Passo della Consuma, in Val di Luce e all'Abetone sulla Montagna Pistoiese, sul Pratomagno, Amiata, a Zeri e sui rilievi in Appennino oltre gli 800-900 metri, con possibili accumuli nelle aree più esposte. Lo ha comunicato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Nella notte sono previste possibile nevicate sui rilievi e localmente fino ai 400 metri. "In funzione i mezzi operativi prestiamo sempre prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali”, ha aggiunto Giani.
Neve anche in Sardegna e sul Vesuvio
Anche la cima del Vesuvio si è imbiancata, segno del forte calo delle temperature che sta interessando la provincia di Napoli da alcuni giorni. Il maltempo ha portato un ulteriore abbassamento termico, come previsto, dopo il primo freddo registrato ieri. Anche in Sardegna, il risveglio è stato decisamente invernale: gran parte del centro dell’isola si è trovata sotto una coltre di neve compresa tra i 10 e i 20 centimetri, un dato insolito per il mese di novembre, quando in passato ci si limitava a una lieve spolverata nei paesi di montagna. I fiocchi continuano a cadere oltre i 700 metri sulle località ai piedi del Gennargentu. Sul Bruncu Spina, in particolare, la neve ha raggiunto i 50 centimetri. Tra i 500 e i 700 metri non si registrano accumuli, ma la notte appena trascorsa ha comunque portato scorci invernali anche in zone lontane dalla montagna, da Macomer, nella Sardegna centro-occidentale, fino a Villanova Tulo, sul versante centro-sud. Da ieri notte i mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia di Nuoro sono al lavoro sulle principali strade del territorio.
Domenica fredda con gelate diffuse
La giornata di domenica 23 novembre sarà più stabile, soprattutto al Centro-Nord, ma caratterizzata dal rischio di gelate estreme. Tra sabato notte e domenica mattina è atteso anche il ghiaccio in pianura. Alcune grandi città si sveglieranno con valori quasi polari per novembre: si prevedono a Milano -5°C , a Bolzano -10°C (Trento -8°C), Perugia -3°C, L'Aquila -4°C, ma anche -2°C tra Bologna e Firenze. Ma il miglioramento di domenica durerà poco: dalla sera è previsto un nuovo peggioramento dovuto a una perturbazione nord-atlantica in arrivo dalla Groenlandia.
Da lunedì rischio neve in Pianura Padana
Tra il pomeriggio e la sera di domenica è atteso un nuovo peggioramento con le prime precipitazioni al Nordovest e sui versanti tirrenici, con neve a quote molto basse sulle Alpi occidentali e localmente in pianura tra Lombardia e Piemonte. Entro le prime ore del lunedì, come ha spiegato il meteorologo Lorenzo Tedici, "tornerà ad essere elevato il rischio di nuove nevicate a bassa quota in Pianura Padana a causa di quello che, in gergo meteorologico, si chiama 'cuscinetto freddo'. Per ritrovare temperature più miti dovremo invece probabilmente aspettare Dicembre".
Le previsioni di domenica
Al Nord, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà a tratti nuvoloso. Soltanto in serata peggiorerà con neve. Al Centro, giornata con molte nubi sui settori tirrenici, ma rare precipitazioni. Sul resto delle regioni è previsto un ampio soleggiamento. Al Sud, precipitazioni diffuse e a tratti moderate su Calabria e Sicilia tirreniche, localmente anche in Puglia. Nubi irregolari altrove.
Le previsioni di lunedì
Al Nord: giornata con generali condizioni di cielo coperto e deboli precipitazioni, nevose a partire da quote collinari. Clima invernale.
Al Centro, la giornata trascorrerà con generali condizioni di forte maltempo su gran parte delle regioni. Venti forti di Libeccio e Scirocco.
Al Sud, la giornata trascorrerà con l'arrivo di precipitazioni sulla Campania, saranno rare altrove dove ci sarà un cielo molto nuvoloso.