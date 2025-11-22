Meteo, inverno in anticipo con neve e gelo polare. Le previsioni

Anche la cima del Vesuvio si è imbiancata, segno del forte calo delle temperature che sta interessando la provincia di Napoli da alcuni giorni. Il maltempo ha portato un ulteriore abbassamento termico, come previsto, dopo il primo freddo registrato ieri. Anche in Sardegna, il risveglio è stato decisamente invernale: gran parte del centro dell’isola si è trovata sotto una coltre di neve compresa tra i 10 e i 20 centimetri, un dato insolito per il mese di novembre, quando in passato ci si limitava a una lieve spolverata nei paesi di montagna. I fiocchi continuano a cadere oltre i 700 metri sulle località ai piedi del Gennargentu. Sul Bruncu Spina, in particolare, la neve ha raggiunto i 50 centimetri. Tra i 500 e i 700 metri non si registrano accumuli, ma la notte appena trascorsa ha comunque portato scorci invernali anche in zone lontane dalla montagna, da Macomer, nella Sardegna centro-occidentale, fino a Villanova Tulo, sul versante centro-sud. Da ieri notte i mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia di Nuoro sono al lavoro sulle principali strade del territorio.

Vesuvio - ©Ansa